Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мбаппе сыграет на домашней Олимпиаде в 2024 году

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе примет участие в Олимпиаде-2024, которая пройдет во Франции.

    По информации L'Equipe, в олимпийскую сборную Франции войдут минимум трое игроков основной команды. На турнире точно сыграет Мбаппе – он мечтает о победе в Олимпиаде.

    За сборную Франции также могут сыграть вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис и защитник «МЮ» Рафаэль Варан.

    • В 2024 году Мбаппе сможет покинуть «ПСЖ» на правах свободного агента.
    • На него претендуют «Реал» и два клуба АПЛ.
    • Форвард получит 90 миллионов евро, если летом останется в парижской команде.

    Новости по теме
    О Мбаппе снимут сериал: в нем будут подробности следующего сезона и выбор нового клуба
    «Мы на одной волне с Макроном»: Мбаппе – о влиянии президента Франции на его карьеру 1
    Мбаппе: «Моя цель – остаться в «ПСЖ», это единственный вариант» 2
    Источник: L'Equipe

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:44
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4877

      fakeid 1 час назад

      вроде как по регламенту трое игроков любой олимпийской сборной по футболу могут быть старше 23 лет. могу ошибаться, поправьте. но какой, нафиг, льорис?? тогда введите и потолок возраста до 25-27-пофиг-даже до 30 лет. но не пенсионеров же призывать.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 