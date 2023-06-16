Мбаппе сыграет на домашней Олимпиаде в 2024 году

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе примет участие в Олимпиаде-2024, которая пройдет во Франции.
По информации L'Equipe, в олимпийскую сборную Франции войдут минимум трое игроков основной команды. На турнире точно сыграет Мбаппе – он мечтает о победе в Олимпиаде.
За сборную Франции также могут сыграть вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис и защитник «МЮ» Рафаэль Варан.
- В 2024 году Мбаппе сможет покинуть «ПСЖ» на правах свободного агента.
- На него претендуют «Реал» и два клуба АПЛ.
- Форвард получит 90 миллионов евро, если летом останется в парижской команде.
Источник: L'Equipe