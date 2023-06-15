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    • В «Локомотиве» рассказали, есть ли в новом контракте Дзюбы пункт о репутационных потерях

    В «Локомотиве» рассказали, есть ли в новом контракте Дзюбы пункт о репутационных потерях

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о нюансах нового контракта форварда Артема Дзюбы.

    Три недели назад стороны продлили соглашение по схеме «1+1».

    – Вся история с Дзюбой – безусловная удача «Локомотива». Но прописаны ли в новом договоре с Артемом репутационные потери клуба? Учитывая, что Дзюба участвует в различных спорных шоу в интернете. Кроме того, вновь всплыла эта неприятная история со слитым видео...

    – Вы верно говорите, что это не новая история, Артем тоже уже высказался по этому поводу. Как говорится, вихри враждебные веют над известными и медийными. И мы понимаем это.

    Что касается репутационных потерь... Разумеется, мы хотим, чтобы позитивных поводов было больше, и в минувшем сезоне, согласитесь, так и было.

    Если отвечать на ваш вопрос – нет, мы не прописывали каких‑то специальных условий. Всe‑таки мы – профессиональный клуб, а он – взрослый человек и профессиональный футболист. Мы считаем, что это не нужно.

    • В феврале Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.
    • Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 13 матчах.
    • На прошлой неделе случилась 2-я утечка откровенных видео с нападающим. 1-я была осенью 2020 года.
    • Утверждается, что футболист записывал видео для девушки из Украины. Правдива ли эта информация – неизвестно.
    • Сам Дзюба заявил, что это старые видео, а перед их публикацией его шантажировали.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20324

      Cleaner 1 час назад

      На поле Дзюба - пример для подражания. А вот Соболеву в контракте обязательно нужно было прописать пункт о РЕПУТАЦИОННЫХ потерях. Потому как стыдно за Дельфина, когда он на поле...(

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