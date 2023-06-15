В «Локомотиве» рассказали, есть ли в новом контракте Дзюбы пункт о репутационных потерях

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о нюансах нового контракта форварда Артема Дзюбы.

Три недели назад стороны продлили соглашение по схеме «1+1».

– Вся история с Дзюбой – безусловная удача «Локомотива». Но прописаны ли в новом договоре с Артемом репутационные потери клуба? Учитывая, что Дзюба участвует в различных спорных шоу в интернете. Кроме того, вновь всплыла эта неприятная история со слитым видео...

– Вы верно говорите, что это не новая история, Артем тоже уже высказался по этому поводу. Как говорится, вихри враждебные веют над известными и медийными. И мы понимаем это.

Что касается репутационных потерь... Разумеется, мы хотим, чтобы позитивных поводов было больше, и в минувшем сезоне, согласитесь, так и было.

Если отвечать на ваш вопрос – нет, мы не прописывали каких‑то специальных условий. Всe‑таки мы – профессиональный клуб, а он – взрослый человек и профессиональный футболист. Мы считаем, что это не нужно.