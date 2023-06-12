«Пускай приезжает»: Карпин позвал Мостового на стажировку

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о том, что Александр Мостовой пошел учиться на тренерскую лицензию.
– Александр Мостовой недавно пошел учиться на тренерскую лицензию. Вы говорили, что готовы одолжить ему денег на учебу. Обращался?
– Нет.
– Если попросится к вам на стажировку – возьмете?
– Захочет – пускай приезжает.
– Не поздно он начал?
– Лучше поздно, чем никогда.
– Вы тоже ведь изначально не видели себя тренером. Не видите схожесть в этом плане с историей Мостового? Просто у Александра озарение пришло на 10 лет позже.
– Нет, не вижу.
- Мостовой подал документы для обучения на тренерскую лицензию 12 мая.
- Он будет учиться по специальной программе «А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков.
- Единственный тренерский опыт экс-спартаковца – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».
Источник: Sport24