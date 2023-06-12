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    «Пускай приезжает»: Карпин позвал Мостового на стажировку

    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о том, что Александр Мостовой пошел учиться на тренерскую лицензию.

    Александр Мостовой недавно пошел учиться на тренерскую лицензию. Вы говорили, что готовы одолжить ему денег на учебу. Обращался?

    – Нет.

    – Если попросится к вам на стажировку – возьмете?

    – Захочет – пускай приезжает.

    – Не поздно он начал?

    – Лучше поздно, чем никогда.

    – Вы тоже ведь изначально не видели себя тренером. Не видите схожесть в этом плане с историей Мостового? Просто у Александра озарение пришло на 10 лет позже.

    – Нет, не вижу.

    • Мостовой подал документы для обучения на тренерскую лицензию 12 мая.
    • Он будет учиться по специальной программе «А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков.
    • Единственный тренерский опыт экс-спартаковца – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».

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    Источник: Sport24

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    12.06.2023 22:56
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