«Вы все равно не поверите»: Карпин ответил на вопрос о хет-трике Дзюбы в ворота «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, какие чувства он испытывал, когда его команда пропустила три гола от Артема Дзюбы.
– В своем первом матче после возвращения РПЛ Артем забил три «Ростову». Это обиднее, чем пропускать столько же от любого другого игрока?
– Вы мне не поверите, но нет. Обидно проигрывать, а не пропускать от кого-то три гола.
Но вы все равно, естественно, мне не поверите. Вы сами для себя все решили.
- Дзюба сделал хет-трик в ворота «Ростова» (3:1) в 18-м туре РПЛ.
- Всего в составе «Локо» форвард забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 13 матчах.
Источник: Sport24