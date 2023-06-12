«Вы все равно не поверите»: Карпин ответил на вопрос о хет-трике Дзюбы в ворота «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, какие чувства он испытывал, когда его команда пропустила три гола от Артема Дзюбы.

– В своем первом матче после возвращения РПЛ Артем забил три «Ростову». Это обиднее, чем пропускать столько же от любого другого игрока?

– Вы мне не поверите, но нет. Обидно проигрывать, а не пропускать от кого-то три гола.

Но вы все равно, естественно, мне не поверите. Вы сами для себя все решили.