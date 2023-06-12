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    • «Вы все равно не поверите»: Карпин ответил на вопрос о хет-трике Дзюбы в ворота «Ростова»

    «Вы все равно не поверите»: Карпин ответил на вопрос о хет-трике Дзюбы в ворота «Ростова»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, какие чувства он испытывал, когда его команда пропустила три гола от Артема Дзюбы.

    – В своем первом матче после возвращения РПЛ Артем забил три «Ростову». Это обиднее, чем пропускать столько же от любого другого игрока?

    – Вы мне не поверите, но нет. Обидно проигрывать, а не пропускать от кого-то три гола.

    Но вы все равно, естественно, мне не поверите. Вы сами для себя все решили.

    • Дзюба сделал хет-трик в ворота «Ростова» (3:1) в 18-м туре РПЛ.
    • Всего в составе «Локо» форвард забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 13 матчах.

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    Источник: Sport24

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