Виллиан Роша допустил получение паспорта России

Защитник ЦСКА Виллиан Роша готов к получению российского паспорта.

«Что нужно сделать, чтобы попасть в сборную Бразилии? Надо очень хорошо работать, надо быть полностью сосредоточенным на выступлениях за ЦСКА в чемпионате. Делая свою работу качественно, знаю, что у меня будет возможность достичь сборной Бразилии.

Моя цель здесь помогать ЦСКА выигрывать трофеи и воспользоваться шансом в сборной, если он предоставится. Сборная России? Я готов, можно обдумать это. Паспорт? Подумаем на эту в спокойной обстановке», – сказал Роша.