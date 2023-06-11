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    Виллиан Роша допустил получение паспорта России

    Защитник ЦСКА Виллиан Роша готов к получению российского паспорта.

    «Что нужно сделать, чтобы попасть в сборную Бразилии? Надо очень хорошо работать, надо быть полностью сосредоточенным на выступлениях за ЦСКА в чемпионате. Делая свою работу качественно, знаю, что у меня будет возможность достичь сборной Бразилии.

    Моя цель здесь помогать ЦСКА выигрывать трофеи и воспользоваться шансом в сборной, если он предоставится. Сборная России? Я готов, можно обдумать это. Паспорт? Подумаем на эту в спокойной обстановке», – сказал Роша.

    • Бразилец в ЦСКА почти год.
    • 28-летний Роша стоит 3,5 миллиона евро.
    • В России бразилец выиграл 1-й трофей в карьере – Кубок России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    11.06.2023 22:05
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