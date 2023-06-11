Виллиан Роша допустил получение паспорта России

Защитник ЦСКА Виллиан Роша готов к получению российского паспорта.
«Что нужно сделать, чтобы попасть в сборную Бразилии? Надо очень хорошо работать, надо быть полностью сосредоточенным на выступлениях за ЦСКА в чемпионате. Делая свою работу качественно, знаю, что у меня будет возможность достичь сборной Бразилии.
Моя цель здесь помогать ЦСКА выигрывать трофеи и воспользоваться шансом в сборной, если он предоставится. Сборная России? Я готов, можно обдумать это. Паспорт? Подумаем на эту в спокойной обстановке», – сказал Роша.
- Бразилец в ЦСКА почти год.
- 28-летний Роша стоит 3,5 миллиона евро.
- В России бразилец выиграл 1-й трофей в карьере – Кубок России.
Источник: «РБ Спорт»