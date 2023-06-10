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    Бабаев назвал самый яркий матч ЦСКА в сезоне

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, какая игра прошедшего сезона запомнилась ему больше всего.

    «Было много ярких матчей, но, как говорится, запоминается последнее. До последнего тура интрига была жива, на серебро претендовали три клуба. Все достойные и боролись самоотверженно.

    В какой‑то момент показалось, что мы упустили серебро после, на мой взгляд, не самого справедливого поражения от «Спартака».

    Так что назову матч с «Ростовом», он показался ярким, целостным и сбалансированным с нашей стороны. Но, как я уже сказал, было много ярких матчей», – заявил Бабаев.

    • ЦСКА разгромил «Ростов» со счетом 4:1 в 30-м туре РПЛ.
    • Москвичи стали серебряными призерами чемпионата впервые с 2018 года.
    • Завтра – Суперфинал Fonbet Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2356

      Красногвардейчик 1 час назад

      Можно согласиться....ЦСКА вышел заряженным, и завоевал серебро заслуженно

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