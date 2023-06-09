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    • Бабаев: «Придя в ЦСКА в 1999 году, рассматривал это как временную работу»

    Бабаев: «Придя в ЦСКА в 1999 году, рассматривал это как временную работу»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев вспомнил, как пришел в клуб 24 года назад.

    «В 1999 году я вряд ли мог себе представить, что надолго задержусь. Признаюсь, будучи тогда ещe студентом юрфака МГУ, рассматривал эту работу как временную, как возможность дополнительного заработка и попытку узнать что‑то новое и интересное. В то время понятие спортивной юриспруденции отсутствовало от слова совсем.

    Так вот случилось, я ни о чем, конечно, не жалею. Особенно после прихода новых акционеров во главе с Евгением Ленноровичем Гинером стало понятно, что начинается новая эра для ЦСКА. Мы все знаем, как все началось, было и продолжается. Только могу быть благодарен судьбе, что так все случилось. Конечно, не представляю себя ещe где‑то, это вторая семья. Очень дорожу тем, что касается этого вопроса», – сказал Бабаев.

    • Функционер изначально был в ЦСКА юрисконсультом.
    • При Бабаеве клуб выиграл Кубок УЕФА.
    • У ЦСКА впереди кубковый суперфинал против «Краснодара» (11 июня).

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    Источник: «Матч ТВ»

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