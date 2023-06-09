Федотов прокомментировал отмену дисквалификации Роши

Тренер ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на отмену дисквалификации защитника ЦСКА Виллиана Роши.

Роша в дерби с ЦСКА повторил неприличный жест Александра Соболева.

Судья Сергей Карасев в итоге удалил обоих игроков.

ЭСК РФС отменил удаление Роши и дисквалифицировал Соболева на 4 матча.

– КДК РФС оправдал Виллиана Рошу. Можно ли сказать, что в этой ситуации справедливость восторжествовала?

– На все сто процентов. Хотя думаю, что даже этот вопрос не пришлось бы поднимать, будь судья более оперативным при вмешательстве в эпизод.

– После игры как-то поддержали Виллиана? Какой диалог был?

– Конечно, поддержали. Поаплодировали его рассудку и хладнокровию, что он не поддался. Думаю, что стоит сказать «браво» за это. Не знаю, что бы сделал на его месте другой футболист.

– В финале Лиги Европы игрок из «Севильи» показал аналогичный жест, и Соболев написал «это другое».

– Вообще не знаю, о чем тут речь: другое, третье, десятое. На футбольном поле идет честное мужское противоборство. Думаю, там не место каким-то вещам.

Да, всякое бывает в пылу борьбы. Но все-таки нужно уважительно друг к другу относиться во всех проявлениях. Я думаю, что жесты – очень серьезная вещь, которая может ранить человека.