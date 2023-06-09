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    • Холанд назвал причину, по которой его купили в «Манчестер Сити»

    Холанд назвал причину, по которой его купили в «Манчестер Сити»

    Нападающий «Ман Сити» Эрлинг Холанд поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов с «Интером».

    «Хотел бы выиграть в финале для болельщиков, конечно. Как я сказал, мы в одной игре от того, чтобы войти в историю, так что я бы хотел быть частью этого!

    Все знают, что без меня «Манчестер Сити» выиграл все трофеи, кроме Лиги чемпионов. Так что да, это одна из причин, по которым я пришeл», – цитирует Холанда Mail Sport.

    • Игра в Стамбуле состоится 10 июня.
    • Матч начнется в 22:00 по Москве.
    • «Реал» – действующий победитель Лиги чемпионов.

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    Источник: «Чемпионат»

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