Холанд назвал причину, по которой его купили в «Манчестер Сити»

Нападающий «Ман Сити» Эрлинг Холанд поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов с «Интером».

«Хотел бы выиграть в финале для болельщиков, конечно. Как я сказал, мы в одной игре от того, чтобы войти в историю, так что я бы хотел быть частью этого!

Все знают, что без меня «Манчестер Сити» выиграл все трофеи, кроме Лиги чемпионов. Так что да, это одна из причин, по которым я пришeл», – цитирует Холанда Mail Sport.