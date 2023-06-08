Бензема: «Играть в Саудовской Аравии – не значит закончить карьеру»

Новичок «Аль-Иттихада» Карим Бензема ответил скептикам, считающим переезд в Саудовскую Аравию предвестником завершения карьеры.
«Саудовская Аравия начинает расти на мировом уровне. В местной лиге есть несколько громких имен: в первую очередь Криштиану Роналду, а теперь и я.
Играть здесь – не значит закончить карьеру. Напротив, я должен постараться, чтобы показать уровень, на котором играл в Европе.
В конце концов, я приехал сюда, чтобы развивать страну и совершать великие дела», – заявил 35-летний француз.
- Бензема – действующий обладатель «Золотого мяча».
- Он провел в «Реале» 14 сезонов.
- Статистика нападающего: 648 матчей (5-й результат в истории клуба), 354 гола (2-й результат в истории клуба), 165 ассистов (рекордсмен).
- Его контракт с «Аль-Иттихадом» рассчитан до 2026 года, зарплата – 100 млн евро.
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио