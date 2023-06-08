Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Бензема: «Играть в Саудовской Аравии – не значит закончить карьеру»

    Бензема: «Играть в Саудовской Аравии – не значит закончить карьеру»

    Новичок «Аль-Иттихада» Карим Бензема ответил скептикам, считающим переезд в Саудовскую Аравию предвестником завершения карьеры.

    «Саудовская Аравия начинает расти на мировом уровне. В местной лиге есть несколько громких имен: в первую очередь Криштиану Роналду, а теперь и я.

    Играть здесь – не значит закончить карьеру. Напротив, я должен постараться, чтобы показать уровень, на котором играл в Европе.

    В конце концов, я приехал сюда, чтобы развивать страну и совершать великие дела», – заявил 35-летний француз.

    • Бензема – действующий обладатель «Золотого мяча».
    • Он провел в «Реале» 14 сезонов.
    • Статистика нападающего: 648 матчей (5-й результат в истории клуба), 354 гола (2-й результат в истории клуба), 165 ассистов (рекордсмен).
    • Его контракт с «Аль-Иттихадом» рассчитан до 2026 года, зарплата – 100 млн евро.

    Новости по теме
    Презентацию Бензема в «Аль-Иттихаде» посетили десятки тысяч человек: он продемонстрировал им «Золотой мяч» 1
    Бензема: «Я всегда хотел жить в Саудовской Аравии» 3
    Канте переходит в «Аль-Иттихад»: зарплата такая же, как у Бензема
    Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.06.2023 23:45
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 