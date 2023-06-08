Бензема: «Играть в Саудовской Аравии – не значит закончить карьеру»

Новичок «Аль-Иттихада» Карим Бензема ответил скептикам, считающим переезд в Саудовскую Аравию предвестником завершения карьеры.

«Саудовская Аравия начинает расти на мировом уровне. В местной лиге есть несколько громких имен: в первую очередь Криштиану Роналду, а теперь и я.

Играть здесь – не значит закончить карьеру. Напротив, я должен постараться, чтобы показать уровень, на котором играл в Европе.

В конце концов, я приехал сюда, чтобы развивать страну и совершать великие дела», – заявил 35-летний француз.