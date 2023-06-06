УЕФА шантажирует «Ювентус» из-за Суперлиги: клубу грозят исключением из еврокубков на три года

УЕФА надавил на «Ювентус», чтобы клуб не участвовал в организации проекта Суперлиги.
По информации AS, гендиректор «Ювентуса» Маурицио Сканавино направил основателям турнира «Реалу» и «Барселоне» письмо, в котором попросил встретиться и обсудить выход туринского клуба из Суперлиги.
В письме Сканавино также сказано, что УЕФА угрожал исключить «Ювентус» из еврокубков на три года из-за дела о финансовых махинациях.
Представители Суперлиги готовы судиться с УЕФА из-за шантажа «Ювентуса».
- О создании Суперлиги было объявлено 19 апреля 2021 года, спустя 2 дня проект приостановили.
- Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
Источник: AS