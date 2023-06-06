УЕФА шантажирует «Ювентус» из-за Суперлиги: клубу грозят исключением из еврокубков на три года

УЕФА надавил на «Ювентус», чтобы клуб не участвовал в организации проекта Суперлиги.

По информации AS, гендиректор «Ювентуса» Маурицио Сканавино направил основателям турнира «Реалу» и «Барселоне» письмо, в котором попросил встретиться и обсудить выход туринского клуба из Суперлиги.

В письме Сканавино также сказано, что УЕФА угрожал исключить «Ювентус» из еврокубков на три года из-за дела о финансовых махинациях.

Представители Суперлиги готовы судиться с УЕФА из-за шантажа «Ювентуса».