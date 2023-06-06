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    • УЕФА шантажирует «Ювентус» из-за Суперлиги: клубу грозят исключением из еврокубков на три года

    УЕФА шантажирует «Ювентус» из-за Суперлиги: клубу грозят исключением из еврокубков на три года

    УЕФА надавил на «Ювентус», чтобы клуб не участвовал в организации проекта Суперлиги.

    По информации AS, гендиректор «Ювентуса» Маурицио Сканавино направил основателям турнира «Реалу» и «Барселоне» письмо, в котором попросил встретиться и обсудить выход туринского клуба из Суперлиги.

    В письме Сканавино также сказано, что УЕФА угрожал исключить «Ювентус» из еврокубков на три года из-за дела о финансовых махинациях.

    Представители Суперлиги готовы судиться с УЕФА из-за шантажа «Ювентуса».

    • О создании Суперлиги было объявлено 19 апреля 2021 года, спустя 2 дня проект приостановили.
    • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

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    Источник: AS

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    06.06.2023 23:08
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