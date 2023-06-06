«Ювентус» выходит из Суперлиги: в проекте останутся только два клуба

Ювентусу ХВАТИЛО наказаний в Италии. Стремно ему теперь с ФИФА-УЕФА бодаться. Понты понтами, а быть отлученными от этой конторы Юве никак не хочется...
«Ювентус» решил выйти из проекта Суперлиги Европы сообщает Relevo.
Туринский клуб уведомил об этом других основателей турнира – «Реал» и «Барселону». В проекте останутся только эти два клуба.
- О создании Суперлиги было объявлено 19 апреля 2021 года, спустя 2 дня проект приостановили.
- Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.