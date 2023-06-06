Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Ювентус» выходит из Суперлиги: в проекте останутся только два клуба

    «Ювентус» выходит из Суперлиги: в проекте останутся только два клуба

    «Ювентус» решил выйти из проекта Суперлиги Европы сообщает Relevo.

    Туринский клуб уведомил об этом других основателей турнира – «Реал» и «Барселону». В проекте останутся только эти два клуба.

    • О создании Суперлиги было объявлено 19 апреля 2021 года, спустя 2 дня проект приостановили.
    • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

    Новости по теме
    Бензема объяснил, почему перешел в «Аль-Иттихад» 2
    «Реал» перестал быть самым дорогим футбольным брендом 1
    Кейн согласился перейти в «Реал»: уже известна сумма трансфера 3
    Источник: Relevo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.06.2023 19:26
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20210

      Cleaner 7 часов назад

      Ювентусу ХВАТИЛО наказаний в Италии. Стремно ему теперь с ФИФА-УЕФА бодаться. Понты понтами, а быть отлученными от этой конторы Юве никак не хочется...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      talgatnurzhanov2006 8 часов назад

      Добили бедный Юве. Вот тебе и УЁФА.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 