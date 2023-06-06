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    • Карпин объяснил ситуацию с вызовом в сборную игроков, которым вскоре исполнится 30 лет

    Карпин объяснил ситуацию с вызовом в сборную игроков, которым вскоре исполнится 30 лет

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, перестанут ли вызываться в национальную команду футболисты, достигающие 30-летия.

    «Давайте не будем привязываться, это не догма. Не думаю, что нас вернут на следующий год. Но игроки, которым сейчас 30, через два года им будет 32 года, как мы видим, люди играют и до 36-37 лет.

    Поэтому тех футболистов, которым во время бана исполняется 30 лет, возможно, будем вызывать«, – сказал Карпин.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: ТАСС

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    06.06.2023 17:59
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24802

      DOCTOR PENALTY 7 часов назад

      Правильная позиция.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21565

      derrik2000 > DOCTOR PENALTY 6 часов назад

      А что в ней правильного?
      Если бы он ответил категорично, что ИГРОК не имеет возраста, и в любом случае двери в сборной для него открыты, то тогда да - поддержу. И Карпина, и тебя.)
      Но он же сказал, что, мол, ВОЗМОЖНО будем вызывать.
      Зная его как знатного трепача, можно предположить, что все это просто бла-бла-бла...

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