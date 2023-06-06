Карпин объяснил ситуацию с вызовом в сборную игроков, которым вскоре исполнится 30 лет

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, перестанут ли вызываться в национальную команду футболисты, достигающие 30-летия.

«Давайте не будем привязываться, это не догма. Не думаю, что нас вернут на следующий год. Но игроки, которым сейчас 30, через два года им будет 32 года, как мы видим, люди играют и до 36-37 лет.

Поэтому тех футболистов, которым во время бана исполняется 30 лет, возможно, будем вызывать«, – сказал Карпин.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

Кто победит в финале ЛЧ? Голосуйте за своего фаворита и получайте эмодзи к нику