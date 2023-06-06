Карпин ответил, деградировал ли российский футбол за год международного бана

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин порассуждал об уровне футбола в стране в условиях отстранения от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

«Что будет с российским футболом, если бан сохранится в ближайшие пять лет? Я думаю, что уровень футбола не будет падать.

Первый год с баном, как по мне, не показал, что что-то деградирует, наоборот, даже развиваться стали, потому что у молодых футболистов или тех, кто не играл раньше из-за количества иностранцев, появляется больше игрового времени. Какого-то большого падения уровня я не увидел.

Заметили, что чуть снизился уровень, возможно, из-за отъезда иностранцев. Но я думаю, что уже к концу сезона начало все восполняться», – заявил Карпин.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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