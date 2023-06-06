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  • Карпин ответил, деградировал ли российский футбол за год международного бана

Карпин ответил, деградировал ли российский футбол за год международного бана

6 июня 2023, 15:11
35

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин порассуждал об уровне футбола в стране в условиях отстранения от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

«Что будет с российским футболом, если бан сохранится в ближайшие пять лет? Я думаю, что уровень футбола не будет падать.

Первый год с баном, как по мне, не показал, что что-то деградирует, наоборот, даже развиваться стали, потому что у молодых футболистов или тех, кто не играл раньше из-за количества иностранцев, появляется больше игрового времени. Какого-то большого падения уровня я не увидел.

Заметили, что чуть снизился уровень, возможно, из-за отъезда иностранцев. Но я думаю, что уже к концу сезона начало все восполняться», – заявил Карпин.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

Кто победит в финале ЛЧ? Голосуйте за своего фаворита и получайте эмодзи к нику

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия Ростов Карпин Валерий
Комментарии (35)
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Vratarь
1686054100
Именно! Как может иной футбол помочь или помешать нашему. Именно взгляд на нас, скособочившись на Запад, и мешает развитию. Глядеть под ноги, если хочешь идти, всегда полезнее, чем в небеса.
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NewLife
1686054201
Что за бред ? Лечись Валера.
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Пингвины Антарктиды
1686055398
Уровень судейства надо повышать в РФС
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НикКин
1686056409
У нас уровень футбола упал еще до санкций и исключения деградация нашего футбола уже идет как лет пять
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DOCTOR PENALTY
1686057776
Согласен с Карпиным. Этот сезон самый результативный, а для молодых российских игроков прорывной, отток иностранцев для них на пользу. Уверен, что следующий сезон будет ещё интереснее, если СВО не помешает.
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Enter2006
1686059661
Сильно деградировал. Будем честными.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1686066227
Деградировал после перехода на систему ОСЕНЬ-ВЕСНА.
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vmonomah17
1686069780
Что мертво, умереть не может! Если не леги, наш футбол был бы на уровне андорры и сан-марино
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Persona_non_Grata
1686072771
Ну да, ну да - санкции нам на пользу !!! где-то я это уже слышал !)))
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Опорник84
1686079178
Уровень футбола в стране ужасное. А коррупция в футболе его убивает еще сильнее.
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