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    • Карпин ответил, деградировал ли российский футбол за год международного бана

    Карпин ответил, деградировал ли российский футбол за год международного бана

    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин порассуждал об уровне футбола в стране в условиях отстранения от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

    «Что будет с российским футболом, если бан сохранится в ближайшие пять лет? Я думаю, что уровень футбола не будет падать.

    Первый год с баном, как по мне, не показал, что что-то деградирует, наоборот, даже развиваться стали, потому что у молодых футболистов или тех, кто не играл раньше из-за количества иностранцев, появляется больше игрового времени. Какого-то большого падения уровня я не увидел.

    Заметили, что чуть снизился уровень, возможно, из-за отъезда иностранцев. Но я думаю, что уже к концу сезона начало все восполняться», – заявил Карпин.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

    Кто победит в финале ЛЧ? Голосуйте за своего фаворита и получайте эмодзи к нику

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    Источник: ТАСС

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    06.06.2023 15:11
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    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +3418

      Опорник84 5 часов назад

      Уровень футбола в стране ужасное. А коррупция в футболе его убивает еще сильнее.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22733

      Persona_non_Grata 7 часов назад

      Ну да, ну да - санкции нам на пользу !!! где-то я это уже слышал !)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1696

      vmonomah17 8 часов назад

      Что мертво, умереть не может! Если не леги, наш футбол был бы на уровне андорры и сан-марино

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1044

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 9 часов назад

      Деградировал после перехода на систему ОСЕНЬ-ВЕСНА.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22733

      Persona_non_Grata > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 7 часов назад

      У вас нарушена причинно-следственная часть, если деградация с чем то совпала по времени, еще не значит, что это и есть причина ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6500

      Enter2006 10 часов назад

      Сильно деградировал. Будем честными.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +528

      cska1948 > Enter2006 7 часов назад

      Если вместо своих, доморощенных, на поле будут выходить легионеры, то деградирует ещё больше.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24802

      DOCTOR PENALTY 11 часов назад

      Согласен с Карпиным. Этот сезон самый результативный, а для молодых российских игроков прорывной, отток иностранцев для них на пользу. Уверен, что следующий сезон будет ещё интереснее, если СВО не помешает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +506

      НикКин 11 часов назад

      У нас уровень футбола упал еще до санкций и исключения деградация нашего футбола уже идет как лет пять

      4
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      Рейтинг: +39

      Пингвины Антарктиды 12 часов назад

      Уровень судейства надо повышать в РФС

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18571

      NewLife 12 часов назад

      Что за бред ? Лечись Валера.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +499

      Vratarь 12 часов назад

      Именно! Как может иной футбол помочь или помешать нашему. Именно взгляд на нас, скособочившись на Запад, и мешает развитию. Глядеть под ноги, если хочешь идти, всегда полезнее, чем в небеса.

      3
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      Рейтинг: +22733

      Persona_non_Grata > Vratarь 7 часов назад

      Чушь какая - равняться на тех кто лучше тебя и учиться у них , а не гордыню теребунькать (((

      2
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      ...
      Рейтинг: +499

      Vratarь > Persona_non_Grata 5 часов назад

      Равняться - да, бесспорно. Но наше общение с Западом всегда состоит из донашивания и перешивания с полным запретом на собственные идеи. А если так - то уж лучше теребонькать своё, а не соседское.

      0
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      Рейтинг: +22733

      Persona_non_Grata > Vratarь 5 часов назад

      Это чего же мы там донашивали и что нам запрещали ? Уж не олимпиаду ли или ЧЕ по футболу ???

      1
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      Рейтинг: +499

      Vratarь > Persona_non_Grata 3 часа назад

      А как же мы равнялись и чему учились? Зиму в лето превращали? Прайс поднимали, как у них, в надежде, что сразу и играть будем, как они? Где оно учение? На ком? Десяти фамилий за 20 лет не наберётся оттуда? Школы футбольные пооткрывали по лекалам, где? .... Ноль без палочки научили они нас писать.

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