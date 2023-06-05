Промес инвестировал 200 тысяч в контрабанду кокаина и хотел заработать в 30 раз больше

Как раз сейчас смотрю сериал Прослушка, очень крутой, Промеса пока не было))
Квинси Промес рассчитывал хорошо заработать на обороте наркотиков в Нидерландах.
По версии следствия, футболист «Спартака» инвестировал 200 тысяч евро в контрабанду кокаина.
Он хотел получить с двух партий весом в 650 и 720 кг прибыль в размере 6 миллионов евро.
Промес контактировал с наркопреступником Питом Вортелом. Его разговоры с представителями криминального мира были записаны в ходе прослушки, которая велась с 2018 года.
- Также вингера обвиняют в нанесении ножевого ранения кузену в 2020 году.
- В случае возвращения в Нидерланды ему грозит арест.