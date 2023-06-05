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    • Промес инвестировал 200 тысяч в контрабанду кокаина и хотел заработать в 30 раз больше

    Промес инвестировал 200 тысяч в контрабанду кокаина и хотел заработать в 30 раз больше

    Квинси Промес рассчитывал хорошо заработать на обороте наркотиков в Нидерландах.

    По версии следствия, футболист «Спартака» инвестировал 200 тысяч евро в контрабанду кокаина.

    Он хотел получить с двух партий весом в 650 и 720 кг прибыль в размере 6 миллионов евро.

    Промес контактировал с наркопреступником Питом Вортелом. Его разговоры с представителями криминального мира были записаны в ходе прослушки, которая велась с 2018 года.

    • Также вингера обвиняют в нанесении ножевого ранения кузену в 2020 году.
    • В случае возвращения в Нидерланды ему грозит арест.

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    Источник: Algemeen Dagblad

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    05.06.2023 21:55
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +4602

      Oldtrafford83 4 минуты назад

      Как раз сейчас смотрю сериал Прослушка, очень крутой, Промеса пока не было))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5903

      Дядя Серёжа 37 минут назад

      Если будет обвинительное решение суда и официальный запрос, тут органы вмешаются, наверное, без Спартака, чтобы до конца не отбиваться от "коллектива"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18084

      Barmaleushka 2 часа назад

      А , так он инвестор !

      1
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      Рейтинг: +5903

      Дядя Серёжа 3 часа назад

      2018г?

      0
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      Рейтинг: +2806

      АЛЕКС 58 3 часа назад

      А почему только спартаковцы поддерживают и оправдывают наркоторговлю?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2275

      Красногвардейчик > АЛЕКС 58 38 минут назад

      Это заложено исторически, ведь ещё Старостины в войну, тушёнкой барыжничали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      Romeo 123 4 часа назад

      Лучше б он в бананы инаестировал

      1
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      Рейтинг: +15019

      Алексей З 8 часов назад

      Заказные ублюдки уже версии публикуют.
      Ну ну.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4803

      fakeid 9 часов назад

      хрюканы уже, собственно, хрюкали, что запись - это не доказательство)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2275

      Красногвардейчик 9 часов назад

      Ну ща мясные объяснят, что это просто подстава, и Антоша не виновен))) настоящая легенда клуба

      5
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      Рейтинг: +12710

      Вомбат 9 часов назад

      Насчет поножовщины, вина Промеса давно доказана, ведь дело было на свадьбе на глазах у ста свидетелей. Приговор ему вынесут заочно, и, можно не сомневаться это будет срок, так как мировую со своим кузеном Промес заключить не сумел. А вот по наркотикам, суд еще только предстоит. Не стоит писать, что он там "хотел получить", пока его вина не доказана.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +20205

      Cleaner > Вомбат 7 часов назад

      Версию Прокуратуры озвучивать никто не запрещал. Версию адвокатов мы знаем...)

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