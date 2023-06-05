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  • Промес инвестировал 200 тысяч в контрабанду кокаина и хотел заработать в 30 раз больше

Промес инвестировал 200 тысяч в контрабанду кокаина и хотел заработать в 30 раз больше

5 июня 2023, 21:55
12

Квинси Промес рассчитывал хорошо заработать на обороте наркотиков в Нидерландах.

По версии следствия, футболист «Спартака» инвестировал 200 тысяч евро в контрабанду кокаина.

Он хотел получить с двух партий весом в 650 и 720 кг прибыль в размере 6 миллионов евро.

Промес контактировал с наркопреступником Питом Вортелом. Его разговоры с представителями криминального мира были записаны в ходе прослушки, которая велась с 2018 года.

  • Также вингера обвиняют в нанесении ножевого ранения кузену в 2020 году.
  • В случае возвращения в Нидерланды ему грозит арест.

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Источник: Algemeen Dagblad
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (12)
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Вомбат
1685993047
Насчет поножовщины, вина Промеса давно доказана, ведь дело было на свадьбе на глазах у ста свидетелей. Приговор ему вынесут заочно, и, можно не сомневаться это будет срок, так как мировую со своим кузеном Промес заключить не сумел. А вот по наркотикам, суд еще только предстоит. Не стоит писать, что он там "хотел получить", пока его вина не доказана.
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Красногвардейчик
1685994358
Ну ща мясные объяснят, что это просто подстава, и Антоша не виновен))) настоящая легенда клуба
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Romeo 123
1686013810
Лучше б он в бананы инаестировал
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АЛЕКС 58
1686014527
А почему только спартаковцы поддерживают и оправдывают наркоторговлю?
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Barmaleushka
1686020716
А , так он инвестор !
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Дядя Серёжа
1686026237
Если будет обвинительное решение суда и официальный запрос, тут органы вмешаются, наверное, без Спартака, чтобы до конца не отбиваться от "коллектива"
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Oldtrafford83
1686028225
Как раз сейчас смотрю сериал Прослушка, очень крутой, Промеса пока не было))
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NewLife
1686030897
Суд будет рассматривать поножовщину 19 июня, а дело о соучастии в наркобизнесе 11 августа. Нет ни прямых свидетелей, ни конкретных доказательств, ни потерпевших. Все основано на прослушке телефона и переписке в чатах. Хотелось бы, чтобы Промес освободился от этого стресса к началу сезона.
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Enter2006
1686035970
где-то сидя на куче бюджетных с3,14зженных денег ржёт над указанными суммами М*ллер, зарабатывая получше любого наркобарона, тк "крыша" есть и зенит - чемпион.
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Vratarь
1686046815
Давайте будем толерантны! Нидерландский суд мало чем отличается от российского. Верно? Верно. И если у нас кого-то известного щемят, мы что думаем - кому-то помешал. Так вот, в духе демократии думать, что и этот паренёк кому-то перебёг дорогу. Так что сидим и ждём понятного всем исхода.
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