Промес инвестировал 200 тысяч в контрабанду кокаина и хотел заработать в 30 раз больше

Квинси Промес рассчитывал хорошо заработать на обороте наркотиков в Нидерландах.

По версии следствия, футболист «Спартака» инвестировал 200 тысяч евро в контрабанду кокаина.

Он хотел получить с двух партий весом в 650 и 720 кг прибыль в размере 6 миллионов евро.

Промес контактировал с наркопреступником Питом Вортелом. Его разговоры с представителями криминального мира были записаны в ходе прослушки, которая велась с 2018 года.