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    • Аршавин рассказал о зарплате Вендела и Клаудиньо в «Зените»

    Аршавин рассказал о зарплате Вендела и Клаудиньо в «Зените»

    Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин порассуждал об уровне доходов у игроков петербургской команды.

    – Было ли разумно так заваливать деньгами бразильцев в начале сезона, чтобы их удержать?

    – Во-первых, меня в принципе не подпускают к финансовым условиям футболистов основной команды. Один раз мне довелось увидеть зарплату Вендела, Клаудиньо, я, честно, был приятно удивлен и благодарен Хавьеру Рибальте.

    Не то что благодарен, а оценил его работу высоко: он привел таких классных футболистов за вменяемую зарплату. Я думаю, что российские футболисты больше получали, даже в том же «Зените». Даже уверен.

    Когда бразильцев переподписывали, была кризисная ситуация, и руководство приняло такое решение. Правильное решение: игроки сохранены, и результат есть. Теперь за этих игроков можно получить деньги. По всем нюансам было сделано правильно.

    В «Спартаке» есть игроки, которые зарабатывают больше трех миллионов? Есть. Я даже не говорю про иностранцев – русские футболисты, которые зарабатывают больше трех миллионов.

    – Кто?

    – Зобнин. В «Зените» есть русский игрок, который зарабатывает больше двух с половиной миллионов? Думаю, нет.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    05.06.2023 20:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +15019

      Алексей З 7 часов назад

      Это пздц, сколько в Зените получают он не знает , а вот точную зп Зобнина запросто, да ещё и спи..ил. мудак , может в бухгалтерии Спартака подрабатываешь ?
      Ох...еть , чем люди больше с Газпромом связаны , тем больше совесть продают.

      1
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      Рейтинг: +445

      Боцман52 9 часов назад

      "Во-первых, меня в принципе не подпускают к финансовым условиям футболистов основной команды" но он знает, что ни у кого из русских игроков нет з/п больше 2,5 млн. Но даже знает кто сколько в Спартаке получает.

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      Рейтинг: +2550

      alefreddy 9 часов назад

      Дык в Зине не играют почти русские там 9 латинос +вратарь.Что то Шева запутался

      1
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      Рейтинг: +4803

      fakeid 10 часов назад

      и тут позор спартаку. сегодня позор хрякам прям по всем фронтам ))

      4
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      Рейтинг: +5245

      Питерский князь > fakeid 10 часов назад

      Даже погода против них. Вон самолет чуть не разбился.
      Надо что-то делать с этим позором!
      :)))

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