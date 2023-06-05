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  • Аршавин рассказал о зарплате Вендела и Клаудиньо в «Зените»

Аршавин рассказал о зарплате Вендела и Клаудиньо в «Зените»

5 июня 2023, 20:53
6

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин порассуждал об уровне доходов у игроков петербургской команды.

– Было ли разумно так заваливать деньгами бразильцев в начале сезона, чтобы их удержать?

– Во-первых, меня в принципе не подпускают к финансовым условиям футболистов основной команды. Один раз мне довелось увидеть зарплату Вендела, Клаудиньо, я, честно, был приятно удивлен и благодарен Хавьеру Рибальте.

Не то что благодарен, а оценил его работу высоко: он привел таких классных футболистов за вменяемую зарплату. Я думаю, что российские футболисты больше получали, даже в том же «Зените». Даже уверен.

Когда бразильцев переподписывали, была кризисная ситуация, и руководство приняло такое решение. Правильное решение: игроки сохранены, и результат есть. Теперь за этих игроков можно получить деньги. По всем нюансам было сделано правильно.

В «Спартаке» есть игроки, которые зарабатывают больше трех миллионов? Есть. Я даже не говорю про иностранцев – русские футболисты, которые зарабатывают больше трех миллионов.

– Кто?

– Зобнин. В «Зените» есть русский игрок, который зарабатывает больше двух с половиной миллионов? Думаю, нет.

Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Вендел Клаудиньо
Комментарии (6)
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alefreddy
1685993609
Дык в Зине не играют почти русские там 9 латинос +вратарь.Что то Шева запутался
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Боцман52
1685995935
"Во-первых, меня в принципе не подпускают к финансовым условиям футболистов основной команды" но он знает, что ни у кого из русских игроков нет з/п больше 2,5 млн. Но даже знает кто сколько в Спартаке получает.
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nik55
1686029104
чипсоед ты даже не знаешь сколько сам получаешь ?
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Kollljan
1686033784
Спартак - это смердящая язва на теле российского футбола.
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Garrincha58
1686034396
что за люди вы тут один что то брякнет журналюги всё переиначат а тут всё в за правду принимают и обсирают друг друга да какая нам разница кто сколько и когда и почему
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