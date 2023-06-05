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    В «Спартаке» назвали главную цель команды на сезон-2023/24

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил о главной цели команды на следующий сезон.

    «Задачи у нас – всегда консолидировать все ресурсы для достижения наших целей. А цель я говорил – это всегда борьба за чемпионство», – сказал Мележиков.

    • «Спартак» финишировал на 3-м месте в РПЛ, уступив ЦСКА и «Зениту».
    • Команда набрала 54 очка в 30 турах чемпионата.
    • В Кубке москвичи вылетели от «Акрона» на стадии 1/2 финала Пути регионов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.06.2023 18:47
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +201

      odessakmv 2 часа назад

      странные вы, люди, пишущие комментарии. Перед сезоном вы истерите: "какие задачи на сезон, почему не озвучивают....", Вам озвучили. Чего вы опять верещите?????

      0
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      Рейтинг: +2550

      alefreddy 9 часов назад

      можно всегда об этом мечтать но с этим составом там делать нечего

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4584

      Эном айс 10 часов назад

      " Террпение, и ваша щетина превратится в золото!" (с)

      2
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      Рейтинг: +358

      гууд 10 часов назад

      Люблю за это спартак))) как всегда наобещают, будут хрюкать что пенальти не дали, то зенитка просто все купил)))

      2
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      Рейтинг: +861

      k611 11 часов назад

      Сделайте, а потом говорите...

      2
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      Рейтинг: +477

      АлексМак 11 часов назад

      Свиные ушки, а не чемпионское золото

      5
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      Рейтинг: +2655

      ПалкоВводецъ (returned) 11 часов назад

      По итогам сезона достойно проводим сви ней в Пердив! Гыгыгы

      4
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      Рейтинг: +14558

      Skull_Boy 12 часов назад

      Еще больше забашлять ЭСК за фотошоп и теперь в каждом матче ставить 11 метров

      4
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      Рейтинг: +18084

      Barmaleushka > Skull_Boy 11 часов назад

      Ну вы там не наглейте . Куда ещё больше "пенок" то ? С арбитрами "встреча" уже была , теперь ЭСКов прессовать собрались ?

      2
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      Рейтинг: +24782

      DOCTOR PENALTY 12 часов назад

      "... всегда борьба за чемпионство." на сегодняшний день это пустые слова. (((

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      Рейтинг: +9122

      vladik12 13 часов назад

      Не вылететь?

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