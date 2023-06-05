В «Спартаке» назвали главную цель команды на сезон-2023/24

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил о главной цели команды на следующий сезон.

«Задачи у нас – всегда консолидировать все ресурсы для достижения наших целей. А цель я говорил – это всегда борьба за чемпионство», – сказал Мележиков.