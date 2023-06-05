В «Спартаке» назвали главную цель команды на сезон-2023/24

странные вы, люди, пишущие комментарии. Перед сезоном вы истерите: "какие задачи на сезон, почему не озвучивают....", Вам озвучили. Чего вы опять верещите?????
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил о главной цели команды на следующий сезон.
«Задачи у нас – всегда консолидировать все ресурсы для достижения наших целей. А цель я говорил – это всегда борьба за чемпионство», – сказал Мележиков.
- «Спартак» финишировал на 3-м месте в РПЛ, уступив ЦСКА и «Зениту».
- Команда набрала 54 очка в 30 турах чемпионата.
- В Кубке москвичи вылетели от «Акрона» на стадии 1/2 финала Пути регионов.