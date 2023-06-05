Юран просит «Пари НН» подписать пятерых игроков: это идет вразрез со стратегией клуба

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран попросил клуб подписать пятерых футболистов на следующий сезон.

«Главный тренер «Пари НН» Юран предлагает, чтобы на следующий сезон руководство подписало для него трех футболистов: Ломовицкого, Рыбуса и Живоглядова.

Важно понимать, что это желание тренера, а не клуба. И оно совсем не укладывается в стратегию развития «Пари НН», направленную на приобретение молодых и перспективных ребят, чтобы их прокачать и продать подороже, как того же Агапова.

Одну задачу Юран ожидаемо завалил (закончить сезон вне зоны стыков), но это почему-то не мешает ему уже сейчас навязывать клубу своих игроков.

Помимо Ломовицкого, Рыбуся и Живоглядова в списке пожеланий Юрана по усилению «Пари НН» на следующий сезон числятся также Кухарчук и Тихий. Это идет вразрез со стратегией клуба», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

«Пари НН « сыграет в стыковых матчах с «Родиной».

Юран с апреля тренирует «Пари НН».

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