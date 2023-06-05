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    • Юран просит «Пари НН» подписать пятерых игроков: это идет вразрез со стратегией клуба

    Юран просит «Пари НН» подписать пятерых игроков: это идет вразрез со стратегией клуба

    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран попросил клуб подписать пятерых футболистов на следующий сезон.

    «Главный тренер «Пари НН» Юран предлагает, чтобы на следующий сезон руководство подписало для него трех футболистов: Ломовицкого, Рыбуса и Живоглядова.

    Важно понимать, что это желание тренера, а не клуба. И оно совсем не укладывается в стратегию развития «Пари НН», направленную на приобретение молодых и перспективных ребят, чтобы их прокачать и продать подороже, как того же Агапова.

    Одну задачу Юран ожидаемо завалил (закончить сезон вне зоны стыков), но это почему-то не мешает ему уже сейчас навязывать клубу своих игроков.

    Помимо Ломовицкого, Рыбуся и Живоглядова в списке пожеланий Юрана по усилению «Пари НН» на следующий сезон числятся также Кухарчук и Тихий. Это идет вразрез со стратегией клуба», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

    • «Пари НН « сыграет в стыковых матчах с «Родиной».
    • Юран с апреля тренирует «Пари НН».

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    Источник: телеграм-канал Иван Карпова

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    05.06.2023 18:26
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +201

      odessakmv 2 часа назад

      интересно, что первая информация про Рыбуся и Пари появилась , по-моему еще даже да прихода Юрана.... стратегия молодой-прокачка-продажа и НН??? вопрос: "Кого?" (продписали-прокачали-продали)...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4584

      Эном айс 10 часов назад

      1. Кто первый набьёт Карпову рожу?)
      2. НН думал что прикупил Волшебника.., а в итоге опять массовик-затейник.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4229

      Ziklop 12 часов назад

      ну Юран загнул, здесь главное продать подороже.
      купить это в Зенит или Москву.

      1
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      Рейтинг: +24782

      DOCTOR PENALTY 12 часов назад

      Это идёт вразрез со стратегией клуба по распилу бабла. Усиления в этом списке не видно.

      1
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      Рейтинг: +15019

      Алексей З 13 часов назад

      Юран хочет чтобы команда была сильнее , но это идёт в разрез с желанием управленцев , им и так нехило живётся.

      6
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      Рейтинг: +6483

      Enter2006 13 часов назад

      Если стратегия развития «Пари НН» такое же как у Химок - тогда всё ясно.
      Если нет - дайте поработать человеку.

      2
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      Рейтинг: +583

      eugen-han > Enter2006 13 часов назад

      Ну пусть работает с тем, что есть, а ненавязывает свои условия и тем более просьбы, похожие на требования. Его пожелания уже похожи на осваивание бюджета клуба. С таким подходом он вряд ли надолго задержится в НН.

      2
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      Рейтинг: +6483

      Enter2006 > eugen-han 13 часов назад

      Как понять не навязывать свои условия? Он главный тренер или кто? Бюджет НН и без него осваивали видимо неплохо.

      2
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      Рейтинг: +583

      eugen-han > Enter2006 12 часов назад

      Понять очень просто.
      Пусть выбирает из того, что есть, и не надо тащить в команду своих протеже, потому что выше и ранее было написано, что это идет вразрез с политикой клуба. Если он так хочет видеть их у себя в команде, то пусть приходят, как свободные агенты и на зарплату, которую им установит клуб, а не тренер, пусть даже главный.

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      Рейтинг: +4229

      Ziklop > eugen-han 12 часов назад

      возможно из перечисленных и есть свободные агенты, но по зарплате наверняка запросы хорошие.

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      Рейтинг: +21562

      derrik2000 13 часов назад

      Неужели ОПЯТЬ до работает только до конца сезона, даже оставив НН в РПЛ???
      Оно, конечно, с игроками, которых хочет Юран, в т. ч. из Химок, можно сделать команду первой пятерки,но тогда летит в урну вся стратегия клуба. Посмотрим, что скажет руководство Пари НН...

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