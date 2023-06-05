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  • Юран просит «Пари НН» подписать пятерых игроков: это идет вразрез со стратегией клуба

Юран просит «Пари НН» подписать пятерых игроков: это идет вразрез со стратегией клуба

5 июня 2023, 18:26
10

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран попросил клуб подписать пятерых футболистов на следующий сезон.

«Главный тренер «Пари НН» Юран предлагает, чтобы на следующий сезон руководство подписало для него трех футболистов: Ломовицкого, Рыбуса и Живоглядова.

Важно понимать, что это желание тренера, а не клуба. И оно совсем не укладывается в стратегию развития «Пари НН», направленную на приобретение молодых и перспективных ребят, чтобы их прокачать и продать подороже, как того же Агапова.

Одну задачу Юран ожидаемо завалил (закончить сезон вне зоны стыков), но это почему-то не мешает ему уже сейчас навязывать клубу своих игроков.

Помимо Ломовицкого, Рыбуся и Живоглядова в списке пожеланий Юрана по усилению «Пари НН» на следующий сезон числятся также Кухарчук и Тихий. Это идет вразрез со стратегией клуба», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

  • «Пари НН « сыграет в стыковых матчах с «Родиной».
  • Юран с апреля тренирует «Пари НН».

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Источник: телеграм-канал Иван Карпова
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Юран Сергей
Комментарии (10)
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derrik2000
1685979185
Неужели ОПЯТЬ до работает только до конца сезона, даже оставив НН в РПЛ??? Оно, конечно, с игроками, которых хочет Юран, в т. ч. из Химок, можно сделать команду первой пятерки,но тогда летит в урну вся стратегия клуба. Посмотрим, что скажет руководство Пари НН...
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Enter2006
1685979389
Если стратегия развития «Пари НН» такое же как у Химок - тогда всё ясно. Если нет - дайте поработать человеку.
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DOCTOR PENALTY
1685982835
Это идёт вразрез со стратегией клуба по распилу бабла. Усиления в этом списке не видно.
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Ziklop
1685984782
ну Юран загнул, здесь главное продать подороже. купить это в Зенит или Москву.
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Эном айс
1685991614
1. Кто первый набьёт Карпову рожу?) 2. НН думал что прикупил Волшебника.., а в итоге опять массовик-затейник.
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odessakmv
1686018390
интересно, что первая информация про Рыбуся и Пари появилась , по-моему еще даже да прихода Юрана.... стратегия молодой-прокачка-продажа и НН??? вопрос: "Кого?" (продписали-прокачали-продали)...
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