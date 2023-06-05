Стало известно, сколько Дзюбе платят за ютуб-шоу со Слуцким

Видеоблогер Павел Городницкий рассказал, сколько проект «Коммент.Шоу» платит нападающему «Локомотива» Артему Дзюбе за участие в передаче «Ну, так нельзя, ***!», которую он ведет вместе с Леонидом Слуцким.

«За один съемочный пул (два съемочных дня) платят 1,5 миллиона рублей. Это абсолютно рыночная цена для персонажа такого медийного масштаба», – сказал Городницкий.