Стало известно, сколько Дзюбе платят за ютуб-шоу со Слуцким

Видеоблогер Павел Городницкий рассказал, сколько проект «Коммент.Шоу» платит нападающему «Локомотива» Артему Дзюбе за участие в передаче «Ну, так нельзя, ***!», которую он ведет вместе с Леонидом Слуцким.
«За один съемочный пул (два съемочных дня) платят 1,5 миллиона рублей. Это абсолютно рыночная цена для персонажа такого медийного масштаба», – сказал Городницкий.
- Есть информация, что «Локо» недоволен обсценной лексикой Дзюбы на передаче и ее могут закрыть.
- Дзюба пришел в «Локо» в феврале.
- В мае контракт с ним был продлен.
Специальный бонус в 17000₽ для новых клиентов перед финалом ЛЧ!
Источник: ютуб-канал Павла Городницкого