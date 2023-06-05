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    Стало известно, сколько Дзюбе платят за ютуб-шоу со Слуцким

    Видеоблогер Павел Городницкий рассказал, сколько проект «Коммент.Шоу» платит нападающему «Локомотива» Артему Дзюбе за участие в передаче «Ну, так нельзя, ***!», которую он ведет вместе с Леонидом Слуцким.

    «За один съемочный пул (два съемочных дня) платят 1,5 миллиона рублей. Это абсолютно рыночная цена для персонажа такого медийного масштаба», – сказал Городницкий.

    • Есть информация, что «Локо» недоволен обсценной лексикой Дзюбы на передаче и ее могут закрыть.
    • Дзюба пришел в «Локо» в феврале.
    • В мае контракт с ним был продлен.

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    Источник: ютуб-канал Павла Городницкого

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    Сегодня, 16:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3566

      FRZZ 1 час назад

      Человек умеет делать деньги из ничего......

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