Стало известно, сколько Дзюбе платят за ютуб-шоу со Слуцким

Видеоблогер Павел Городницкий рассказал, сколько проект «Коммент.Шоу» платит нападающему «Локомотива» Артему Дзюбе за участие в передаче «Ну, так нельзя, ***!», которую он ведет вместе с Леонидом Слуцким.

«За один съемочный пул (два съемочных дня) платят 1,5 миллиона рублей. Это абсолютно рыночная цена для персонажа такого медийного масштаба», – сказал Городницкий.

Есть информация, что «Локо» недоволен обсценной лексикой Дзюбы на передаче и ее могут закрыть.

Дзюба пришел в «Локо» в феврале.

В мае контракт с ним был продлен.

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