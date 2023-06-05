1,7 миллиона человек отписались от инстаграма* «ПСЖ» после объявления об уходе Месси

«ПСЖ» теряет аудиторию в соцсетях на фоне ухода Лионеля Месси.

До объявления, что аргентинец покидает клуб, на инстаграм (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) парижан были подписаны 70,4 миллиона человек.

Теперь же число подписчиков сократилось на 1,7 миллиона – до 68,7 млн.