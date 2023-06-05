1,7 миллиона человек отписались от инстаграма* «ПСЖ» после объявления об уходе Месси

«ПСЖ» теряет аудиторию в соцсетях на фоне ухода Лионеля Месси.
До объявления, что аргентинец покидает клуб, на инстаграм (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) парижан были подписаны 70,4 миллиона человек.
Теперь же число подписчиков сократилось на 1,7 миллиона – до 68,7 млн.
- Месси провел в «ПСЖ» 2 сезона.
- Его статистика: 75 матчей, 32 гола, 35 ассистов.
- Ожидается, что на этой неделе «Аль-Хиляль» объявит о подписании форварда.
- По разным данным, саудовский клуб готов платить ему от 400 до 600 млн евро в год.
- В трансфере Лео также заинтересованы «Барселона» и «Интер Майами».
Источник: Get French Football News