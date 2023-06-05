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    • 1,7 миллиона человек отписались от инстаграма* «ПСЖ» после объявления об уходе Месси

    1,7 миллиона человек отписались от инстаграма* «ПСЖ» после объявления об уходе Месси

    «ПСЖ» теряет аудиторию в соцсетях на фоне ухода Лионеля Месси.

    До объявления, что аргентинец покидает клуб, на инстаграм (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) парижан были подписаны 70,4 миллиона человек.

    Теперь же число подписчиков сократилось на 1,7 миллиона – до 68,7 млн.

    • Месси провел в «ПСЖ» 2 сезона.
    • Его статистика: 75 матчей, 32 гола, 35 ассистов.
    • Ожидается, что на этой неделе «Аль-Хиляль» объявит о подписании форварда.
    • По разным данным, саудовский клуб готов платить ему от 400 до 600 млн евро в год.
    • В трансфере Лео также заинтересованы «Барселона» и «Интер Майами».

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    Источник: Get French Football News

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