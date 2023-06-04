Жена Карпина: «Четвертое место «Ростова» – это фантастика»

А вот халявные деньги за сборную уже не фантастика,а суровая реальность. Валера их не отрабатывает,так Дашка языком решила отработать.
Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, подвела итоги сезона для команды.
– Какие могут быть впечатления, когда мы завершили сезон на четвертом месте? Особенно зная все трудности, с которыми сталкивались, начиная от логистики и заканчивая кадровыми нюансами. Конечно, это великолепный результат. За время работы моего мужа в «Ростове» это лучший результат. Испытываем радость, это очень достойно, особенно если сравнивать с прошлым сезоном, когда к стыкам приближались, плюс, в принципе, особенно не было трансферов. И завершить сейчас сезон на четвертом месте – это фантастика в какой-то степени.
– Валерий Георгиевич такому результату обрадуется или все же расстроится?
– Конкретно сегодня, после поражения, на какой-то момент расстроится. Но в принципе, он не может не быть доволен результатом, потому что кто как не он знает все изнутри. Думаю, для него это тоже прекрасный результат.
- По ходу весны команда шла 2-й.
- Новый сезон стартует 23 июля.
- Карпины женаты 6 лет.
Жена Карпина выложила новые фото «в образе Скарлетт О'Хары»
Жена Карпина снялась в эротической фотосессии
Жена Карпина снялась в фотосессии в образе сексапильной пиковой дамы