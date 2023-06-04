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  • Жена Карпина: «Четвертое место «Ростова» – это фантастика»

Жена Карпина: «Четвертое место «Ростова» – это фантастика»

4 июня 2023, 12:41
4

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, подвела итоги сезона для команды.

– Какие могут быть впечатления, когда мы завершили сезон на четвертом месте? Особенно зная все трудности, с которыми сталкивались, начиная от логистики и заканчивая кадровыми нюансами. Конечно, это великолепный результат. За время работы моего мужа в «Ростове» это лучший результат. Испытываем радость, это очень достойно, особенно если сравнивать с прошлым сезоном, когда к стыкам приближались, плюс, в принципе, особенно не было трансферов. И завершить сейчас сезон на четвертом месте – это фантастика в какой-то степени.

– Валерий Георгиевич такому результату обрадуется или все же расстроится?

– Конкретно сегодня, после поражения, на какой-то момент расстроится. Но в принципе, он не может не быть доволен результатом, потому что кто как не он знает все изнутри. Думаю, для него это тоже прекрасный результат.

  • По ходу весны команда шла 2-й.
  • Новый сезон стартует 23 июля.
  • Карпины женаты 6 лет.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (4)
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Garrincha58
1685871955
надоело дома щи варить надо по пияриться за счёт футбола
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порт
1685873979
Эскортница номер два?
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ScarlettOgusania
1685878755
лучший результат был у Карпуши с сс.учами 1:10, до экспертных мнений Ззаремы не доросла исчо!))
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АЛЕКС 58
1685891894
А вот халявные деньги за сборную уже не фантастика,а суровая реальность. Валера их не отрабатывает,так Дашка языком решила отработать.
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