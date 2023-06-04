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    • Жена Карпина: «Четвертое место «Ростова» – это фантастика»

    Жена Карпина: «Четвертое место «Ростова» – это фантастика»

    Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, подвела итоги сезона для команды.

    – Какие могут быть впечатления, когда мы завершили сезон на четвертом месте? Особенно зная все трудности, с которыми сталкивались, начиная от логистики и заканчивая кадровыми нюансами. Конечно, это великолепный результат. За время работы моего мужа в «Ростове» это лучший результат. Испытываем радость, это очень достойно, особенно если сравнивать с прошлым сезоном, когда к стыкам приближались, плюс, в принципе, особенно не было трансферов. И завершить сейчас сезон на четвертом месте – это фантастика в какой-то степени.

    – Валерий Георгиевич такому результату обрадуется или все же расстроится?

    – Конкретно сегодня, после поражения, на какой-то момент расстроится. Но в принципе, он не может не быть доволен результатом, потому что кто как не он знает все изнутри. Думаю, для него это тоже прекрасный результат.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.06.2023 12:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2792

      АЛЕКС 58 14 часов назад

      А вот халявные деньги за сборную уже не фантастика,а суровая реальность. Валера их не отрабатывает,так Дашка языком решила отработать.

      0
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      Рейтинг: +20181

      Cleaner 14 часов назад

      Фантастика - это Карпин у руля сборной России!!!!!!!! Ржу ни могу...)))

      1
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      Рейтинг: +1950

      ScarlettOgusania 17 часов назад

      лучший результат был у Карпуши с сс.учами 1:10, до экспертных мнений Ззаремы не доросла исчо!))

      0
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      Рейтинг: +6391

      порт 18 часов назад

      Эскортница номер два?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +20181

      Cleaner > порт 14 часов назад

      Лавры Заремы Карпиной покоя не дают!...)))

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      Рейтинг: +17645

      Garrincha58 19 часов назад

      надоело дома щи варить надо по пияриться за счёт футбола

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