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    • Холанд высказался о возможности выиграть требл с «Манчестер Сити»

    Холанд высказался о возможности выиграть требл с «Манчестер Сити»

    Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд порассуждал о перспективе завершить сезон с тремя главными трофеями.

    «Было бы нереально сделать это. Меня купили для того, чтобы выиграть ЛЧ. Не нужно это скрывать.

    Я сделаю все, что в моих силах, чтобы это произошло. Это моя самая большая мечта, и, надеюсь, мечты сбываются», – сказал Холанд.

    • В 2022 году Холанд перешел в «Сити» из дортмундской «Боруссии» за 60 млн евро.
    • В этом сезоне он забил 52 гола и сделал 9 ассистов в 51 матче.
    • Команда уже стала чемпионом АПЛ и еще может выиграть Кубок Англии (соперник по финалу – «Манчестер Юнайтед») и Лигу чемпионов (соперник по финалу – «Интер»).

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    Источник: BBC

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    02.06.2023 16:55
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