Холанд высказался о возможности выиграть требл с «Манчестер Сити»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд порассуждал о перспективе завершить сезон с тремя главными трофеями.
«Было бы нереально сделать это. Меня купили для того, чтобы выиграть ЛЧ. Не нужно это скрывать.
Я сделаю все, что в моих силах, чтобы это произошло. Это моя самая большая мечта, и, надеюсь, мечты сбываются», – сказал Холанд.
- В 2022 году Холанд перешел в «Сити» из дортмундской «Боруссии» за 60 млн евро.
- В этом сезоне он забил 52 гола и сделал 9 ассистов в 51 матче.
- Команда уже стала чемпионом АПЛ и еще может выиграть Кубок Англии (соперник по финалу – «Манчестер Юнайтед») и Лигу чемпионов (соперник по финалу – «Интер»).
Источник: BBC