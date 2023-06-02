Холанд высказался о возможности выиграть требл с «Манчестер Сити»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд порассуждал о перспективе завершить сезон с тремя главными трофеями.

«Было бы нереально сделать это. Меня купили для того, чтобы выиграть ЛЧ. Не нужно это скрывать.

Я сделаю все, что в моих силах, чтобы это произошло. Это моя самая большая мечта, и, надеюсь, мечты сбываются», – сказал Холанд.