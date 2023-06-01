«Я заслуживаю большего»: Моуринью ответил, останется ли он в «Роме»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью сделал заявление о своем будущем в итальянском клубе.

«Я хочу остаться, но мои игроки заслуживают большего. И я тоже заслуживаю большего. Я хочу бороться за что-то более значимое.

Я немного устал, потому что мне приходится работать тренером, пресс-атташе и лицом, которое говорит, что нас ограбили. На меня много всего навалилось.

Я хочу остаться, если будут условия для того, чтобы дать более высокий результат», – сказал Моуринью.