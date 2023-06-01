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    • «Я заслуживаю большего»: Моуринью ответил, останется ли он в «Роме»

    «Я заслуживаю большего»: Моуринью ответил, останется ли он в «Роме»

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью сделал заявление о своем будущем в итальянском клубе.

    «Я хочу остаться, но мои игроки заслуживают большего. И я тоже заслуживаю большего. Я хочу бороться за что-то более значимое.

    Я немного устал, потому что мне приходится работать тренером, пресс-атташе и лицом, которое говорит, что нас ограбили. На меня много всего навалилось.

    Я хочу остаться, если будут условия для того, чтобы дать более высокий результат», – сказал Моуринью.

    • «Роме» осталось в этом сезоне сыграть со «Специей» (4 июня).
    • Вчера римляне уступили по пенальти «Севилье» в финале Лиги Европы.
    • Контракт Моуринью с клубом действует до 2024 года.
    • В услугах тренера заинтересован «ПСЖ».

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    Источник: Sky Sport Italia

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    01.06.2023 11:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1971

      Suvorov51 1 июня, 17:26

      Очень сильный тренер, Рома совсем не хочет покупать игроков топ уровня, а с этим составом он не сможет что то выиграть, даже в россии питерская помойка понимает, что без хороших игроков чемпионат россии не купишь, вот так и Роме нужны топ играки, а где их купить это есть люди которые этим должны заниматься, но не Муриньо должен этим заниматься

      3
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      Рейтинг: +101623

      zigbert 1 июня, 15:29

      Состав неплохой. В Серии А можно будет выступить более успешно. Да и в Лиге конференций можно будет повторить свой успех.

      2
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      Рейтинг: +205

      Александр.Т. 1 июня, 12:46

      Говеный футбол ставит, надеюсь не один президент топ клуба или приближенный у топ клубам его не позовет , если его уволят с Ромы

      1
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      Рейтинг: +4351

      mutabor0992 1 июня, 12:27

      В театр иди к Косте Райкину!Видели мы вчера что ты заслуживаешь...Как всегда.С таким составои и...Один забили за счет индивидуальных действий,а потом автобус.Тычки,фолы,провокации.Порнография от футбола.Черт лукавый!

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