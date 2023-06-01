Бразильская конфедерация футбола отреагировала на расистский скандал с участием защитника «Зенита» Ренана

Бразильская конфедерация футбола (CBF) осудила ситуацию вокруг защитника Роберта Ренана.

Футболист «Зенита» пожаловался в соцсетях на расистские оскорбления.

Это произошло после матча 1/8 финала молодежного чемпионата мира между сборными Бразилии и Туниса (4:1).

Ренан получил в этой игре красную карточку и пропустит четвертьфинал МЧМ против Израиля из-за дисквалификации.

«CBF категорически осуждает любые дискриминационные действия в футболе и не потерпит подобных случаев в спорте.

Последний инцидент с оскорблениями на почве расизма произошел в среду в матче с Тунисом на молодежном чемпионате мира.

Покинув поле стадиона «Сьюдад‑де‑ла‑Плата», Роберт Ренан был спровоцирован местной толпой и отреагировал по‑спортивному.

Однако в социальных сетях бразильский футболист стал жертвой расистских оскорблений.

CBF изучила профили виновников, они будут отправлены в местный суд и ФИФА с требованием применить наказание», – говорится в заявлении конфедерации.