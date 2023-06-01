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    • Бразильская конфедерация футбола отреагировала на расистский скандал с участием защитника «Зенита» Ренана

    Бразильская конфедерация футбола отреагировала на расистский скандал с участием защитника «Зенита» Ренана

    Бразильская конфедерация футбола (CBF) осудила ситуацию вокруг защитника Роберта Ренана.

    • Футболист «Зенита» пожаловался в соцсетях на расистские оскорбления.
    • Это произошло после матча 1/8 финала молодежного чемпионата мира между сборными Бразилии и Туниса (4:1).
    • Ренан получил в этой игре красную карточку и пропустит четвертьфинал МЧМ против Израиля из-за дисквалификации.

    «CBF категорически осуждает любые дискриминационные действия в футболе и не потерпит подобных случаев в спорте.

    Последний инцидент с оскорблениями на почве расизма произошел в среду в матче с Тунисом на молодежном чемпионате мира.

    Покинув поле стадиона «Сьюдад‑де‑ла‑Плата», Роберт Ренан был спровоцирован местной толпой и отреагировал по‑спортивному.

    Однако в социальных сетях бразильский футболист стал жертвой расистских оскорблений.

    CBF изучила профили виновников, они будут отправлены в местный суд и ФИФА с требованием применить наказание», – говорится в заявлении конфедерации.

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    Источник: сайт Бразильской конфедерации футбола

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    01.06.2023 11:51
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