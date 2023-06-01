Дзюба: «Все гордятся романом «Атлант расправил плечи», а для меня это говнище полнейшее»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба ответил на вопросы о предпочтениях в литературе.
– Ты в 2020 году говорил, что поставил задачу прочитать 100 книг. Сколько прочитал за эти три года?
– Штук 20, наверное. Слушай, я хочу составить список книг и читать то, что мне реально интересно.
Вот есть роман «Атлас расправил плечи» (на самом деле произведение называется «Атлант расправил плечи» – примечание «Бомбардира»), которым все гордятся, а я не смог его прочитать – для меня это говнище полнейшее, понимаешь?
– Ты начинал свой топ-100 с книг Гарри Пратчетта.
– А ты хорош! Ты следишь за мной? Мне уже страшно.
- В феврале Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.
- Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 12 матчах.
- Клуб продлил контракт с 34-летним форвардом по схеме «1+1».
Источник: «РБ Спорт»