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    • Дзюба: «Все гордятся романом «Атлант расправил плечи», а для меня это говнище полнейшее»

    Дзюба: «Все гордятся романом «Атлант расправил плечи», а для меня это говнище полнейшее»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба ответил на вопросы о предпочтениях в литературе.

    – Ты в 2020 году говорил, что поставил задачу прочитать 100 книг. Сколько прочитал за эти три года?

    – Штук 20, наверное. Слушай, я хочу составить список книг и читать то, что мне реально интересно.

    Вот есть роман «Атлас расправил плечи» (на самом деле произведение называется «Атлант расправил плечи» – примечание «Бомбардира»), которым все гордятся, а я не смог его прочитать – для меня это говнище полнейшее, понимаешь?

    – Ты начинал свой топ-100 с книг Гарри Пратчетта.

    – А ты хорош! Ты следишь за мной? Мне уже страшно.

    • В феврале Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.
    • Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 12 матчах.
    • Клуб продлил контракт с 34-летним форвардом по схеме «1+1».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.06.2023 10:35
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +8528

      Беспонтий 1 июня, 16:53

      дословно так — «Атлант пожал плечами»
      над Артематия речами

      2
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    • ...
      Рейтинг: +47

      Ччаппай 1 июня, 14:04

      Ну в литературе и политике Артём явно не так хорош, как в юморе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17628

      Garrincha58 1 июня, 13:52

      да насрать что это этот двухметровый до сих пор ребёночек читает себе на ночь сказку или ужастик

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5890

      Дядя Серёжа 1 июня, 12:48

      Прочитай Му-Му, ещё страшней станет

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6356

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 1 июня, 15:02

      Не поймёт...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +463

      АлексМак 1 июня, 12:37

      придурок

      2
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      Рейтинг: +20099

      Cleaner 1 июня, 12:03

      Дзюба, не гони! Атлас расправил плечи это первая книга, которую ты за эти три года открыл. Но за мыслью автора не успеваешь и на основании этого объявил произведение ГОВНИЩЕМ. Артем, лучше про Слуцкого пошути. Признайся, что литература - это не твоё и забудь о ней!...)))

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      Рейтинг: +18945

      ilichkadr 1 июня, 11:38

      Артёмке в пору почитать классику, а не давать оценку всяким Атласам-Атлантам, расправляющим плечи и раздвигающим ягодицы.

      0
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      Рейтинг: +889

      sined1951 1 июня, 11:08

      Теперь жду интервью с Дзюбой о балете и изобразительном искусстве.

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      Рейтинг: +20099

      Cleaner > sined1951 1 июня, 12:05

      О кино и о архитектуре. Талант Дзюбы многогранен!...)))

      0
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