Дзюба: «Все гордятся романом «Атлант расправил плечи», а для меня это говнище полнейшее»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба ответил на вопросы о предпочтениях в литературе.

– Ты в 2020 году говорил, что поставил задачу прочитать 100 книг. Сколько прочитал за эти три года?

– Штук 20, наверное. Слушай, я хочу составить список книг и читать то, что мне реально интересно.

Вот есть роман «Атлас расправил плечи» (на самом деле произведение называется «Атлант расправил плечи» – примечание «Бомбардира»), которым все гордятся, а я не смог его прочитать – для меня это говнище полнейшее, понимаешь?

– Ты начинал свой топ-100 с книг Гарри Пратчетта.

– А ты хорош! Ты следишь за мной? Мне уже страшно.