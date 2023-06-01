«Спартак» добивается дисквалификации защитника ЦСКА Роши

«Спартак» направил в контрольно-дисциплинарный комитет РФС дополнительные материалы по инциденту Александра Соболева и Виллиана Роши.
Московский клуб обратил внимание КДК на интервью бразильца журналисту Фабио Алейшо.
Роша произнес слово «клоун», за это его могут дисквалифицировать на два матча РПЛ.
- Ранее на 4 игры чемпионата отстранили Соболева.
- В дерби с ЦСКА он показал неприличный жест Роше, схватившись за пах.
- Защитника в ходе матча удалили, но впоследствии его красную карточку отменили.
Источник: «РБ Спорт»