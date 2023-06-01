«Спартак» добивается дисквалификации защитника ЦСКА Роши

«Спартак» направил в контрольно-дисциплинарный комитет РФС дополнительные материалы по инциденту Александра Соболева и Виллиана Роши.

Московский клуб обратил внимание КДК на интервью бразильца журналисту Фабио Алейшо.

Роша произнес слово «клоун», за это его могут дисквалифицировать на два матча РПЛ.