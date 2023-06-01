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    «Спартак» добивается дисквалификации защитника ЦСКА Роши

    «Спартак» направил в контрольно-дисциплинарный комитет РФС дополнительные материалы по инциденту Александра Соболева и Виллиана Роши.

    Московский клуб обратил внимание КДК на интервью бразильца журналисту Фабио Алейшо.

    Роша произнес слово «клоун», за это его могут дисквалифицировать на два матча РПЛ.

    • Ранее на 4 игры чемпионата отстранили Соболева.
    • В дерби с ЦСКА он показал неприличный жест Роше, схватившись за пах.
    • Защитника в ходе матча удалили, но впоследствии его красную карточку отменили.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.06.2023 10:17
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +18064

      Barmaleushka 2 июня, 08:46

      Фу-фу-фу .

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      Рейтинг: +3987

      ФК Пупсик 1 июня, 23:43

      Да у вонючего сырдыха все поголовно клоуны, начиная с зарины!

      И неужели нельзя сказать правду?

      0
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      Рейтинг: +298

      НИКиколай 1 июня, 18:48

      В Бесковском-Романцевском Спартаке это было бы не возможно,не жалобами доказывали ,а спартаковской игрой на поле,Ловчев,Черенков,Гаврилов ,Ярцев,Родионов на футбольном поле доказывали свое превосходство,а не жалобами на подковерном поле...И В этой ситуации виновато руководство,раз допускает разнузданость на поле...В Спартаке Романцева Соболев просто бы не играл,раз не умеет совладать с нервами и своими амбициями...раз за разом подводит команду,а игроки типа Ольшанского и Бубнова в раздевалке Соболеву бы репу начистили,почему они должны отпахивать из за него,и страдать на поле..там была раньше настоящая команда в раздевалке,которая жила раньше ради команды...А сейчас защищают Соболева,что доказывает что настоящей команды в Спаме нет..

      0
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      Рейтинг: +3987

      ФК Пупсик > ФК Пупсик 1 июня, 23:43

      Да не игрой доказывали в те времена, а свистками - все в пользу сырдыха!!!

      0
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      Рейтинг: +8528

      Беспонтий 1 июня, 16:57

      за слово клоун вы заметьте
      не банят никого
      даже алёшу третьего

      4
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      Рейтинг: +25104

      bset 1 июня, 14:15

      Спартак добивается, добивается второго места, да никак не добьется

      1
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      Рейтинг: +3987

      ФК Пупсик > bset 1 июня, 23:44

      + 100

      0
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      Рейтинг: +17628

      Garrincha58 1 июня, 13:50

      клоун теперь ругательное слово а мат перемат почти в каждом действии футболиста это норма

      0
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      Рейтинг: +18531

      NewLife 1 июня, 13:47

      Все правильно ! Прессовать лгбтшников !

      0
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      Рейтинг: +48

      Михалыч1963 1 июня, 13:35

      Опять помойные завоняли , СПАРТАК сам разберется без убогих .

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      Рейтинг: +2545

      Чермындыр 1 июня, 12:08

      Исходя из этой новости становится совершенно ясно, почему соболь превратился в откровенное быдло именно в Спартаке

      2
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      Рейтинг: +20099

      Cleaner 1 июня, 11:48

      Сдыдно за клуб, которому не стыдно за Соболева. Спартак решил еще раз привлечь внимание к моменту, когда игрок СПАРТАКА на весь стадион и на всю страну членом махал. СТЫДОБА. Спартак, как же ты опустился, что уже ничего не понимаешь? Что с тобой сделало Федуновское(Заремовское) начальство...(((

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