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«Спартак» добивается дисквалификации защитника ЦСКА Роши

1 июня 2023, 10:17
13

«Спартак» направил в контрольно-дисциплинарный комитет РФС дополнительные материалы по инциденту Александра Соболева и Виллиана Роши.

Московский клуб обратил внимание КДК на интервью бразильца журналисту Фабио Алейшо.

Роша произнес слово «клоун», за это его могут дисквалифицировать на два матча РПЛ.

  • Ранее на 4 игры чемпионата отстранили Соболева.
  • В дерби с ЦСКА он показал неприличный жест Роше, схватившись за пах.
  • Защитника в ходе матча удалили, но впоследствии его красную карточку отменили.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Соболев Александр Роша Виллиан
Комментарии (13)
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ItalianFootball
1685605265
Произнес ? Это слово запрещено говорить ?
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Belyiccat
1685606069
Спартак сдурел!
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oyabun
1685608415
Чтобы ни сказал или сделал Роша, следить надо за своими игроками, а не чужими. А то Соболев решил что ему всё дозволено, в том числе и подводить команду огромными пропусками по дисквалификации.
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Чермындыр
1685610480
Исходя из этой новости становится совершенно ясно, почему соболь превратился в откровенное быдло именно в Спартаке
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Михалыч1963
1685615753
Опять помойные завоняли , СПАРТАК сам разберется без убогих .
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NewLife
1685616447
Все правильно ! Прессовать лгбтшников !
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Garrincha58
1685616606
клоун теперь ругательное слово а мат перемат почти в каждом действии футболиста это норма
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Беспонтий
1685627827
за слово клоун вы заметьте не банят никого даже алёшу третьего
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НИКиколай
1685634529
В Бесковском-Романцевском Спартаке это было бы не возможно,не жалобами доказывали ,а спартаковской игрой на поле,Ловчев,Черенков,Гаврилов ,Ярцев,Родионов на футбольном поле доказывали свое превосходство,а не жалобами на подковерном поле...И В этой ситуации виновато руководство,раз допускает разнузданость на поле...В Спартаке Романцева Соболев просто бы не играл,раз не умеет совладать с нервами и своими амбициями...раз за разом подводит команду,а игроки типа Ольшанского и Бубнова в раздевалке Соболеву бы репу начистили,почему они должны отпахивать из за него,и страдать на поле..там была раньше настоящая команда в раздевалке,которая жила раньше ради команды...А сейчас защищают Соболева,что доказывает что настоящей команды в Спаме нет..
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Barmaleushka
1685684819
Фу-фу-фу .
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