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    Кавазашвили назвал лучшего вратаря сезона РПЛ

    Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили выделил лучшего вратаря сезона РПЛ.

    «Я бы отдал этот приз Игорю Акинфееву. Почему? Потому что с его возрастом и с его опытом он очень много пользы приносит ЦСКА.

    А если говорить о перспективе, то это Матвей Сафонов, но у него еще все впереди. Именно сейчас я бы выбрал Акинфеева», – сказал Кавазашвили.

    • Накануне исполнилось 20 лет со дня дебюта Акинфеева в РПЛ.
    • 37-летний игрок стоит 2 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у Акинфеева 28 матчей, 26 пропущенных голов, 10 сухих встреч.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.06.2023 00:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +14956

      Алексей З 1 июня, 11:28

      Сафонову 24 года , похоже как и Кокорин будет вечно подавать надежды, перспективный.
      Лантратов и Акинфеев лучшие.

      1
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      Рейтинг: +2235

      jek718875 1 июня, 06:39

      Сафон столько привёз в этом сезоне, на несколько хватит,хватит ценить былые заслуги, деградация налицо

      3
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      Рейтинг: +4952

      Гавроша > Гавроша 2 июня, 01:53

      Это твоя деградация налицо - теперь только под мальчиков стелишься!

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      Рейтинг: +2235

      jek718875 > Гавроша 2 июня, 03:24

      Лучше под мальчиков, чем под лошадей как ты

      0
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      Рейтинг: +21523

      derrik2000 1 июня, 01:18

      Анзор, видать, совсем за РПЛ не следит.
      Иначе бы не назвал Сафонова "перспективой".

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