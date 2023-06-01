Кавазашвили назвал лучшего вратаря сезона РПЛ

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили выделил лучшего вратаря сезона РПЛ.

«Я бы отдал этот приз Игорю Акинфееву. Почему? Потому что с его возрастом и с его опытом он очень много пользы приносит ЦСКА.

А если говорить о перспективе, то это Матвей Сафонов, но у него еще все впереди. Именно сейчас я бы выбрал Акинфеева», – сказал Кавазашвили.