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    • Овчинников считает, что руководители «Спартака» занимаются «рукоблудием»

    Овчинников считает, что руководители «Спартака» занимаются «рукоблудием»

    Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников осудил нападающего «Спартака» Квинси Промеса за возможное участие в контрабанде наркотиков.

    • Прокуратура Нидерландов обвинила Промеса в помощи в организации провоза двух партий кокаина общим весом в 1,37 тонны.
    • На родине Квинси также обвиняют в нанесении ножевого ранения кузену в 2020 году.
    • Слушания по обоим делам пройдут в Амстердаме 5 июня.

    «В Нидерландах открывается уголовное дело – так отправьте его туда. Как он сейчас себя ведет? Должен быть тише воды, ниже травы. Он только границу переступит, его возьмут за ягодицы и отправят в тюрьму.

    Руководство «Спартак» меня не удивляет. Руководить надо уметь, а у них в основном рукоблудие. Понятно, что им не выгодно терять Промеса, поэтому и молчат. Но надо было изучать, кого приглашаете. Сейчас его же даже никто не купит с таким узелком.

    Самому Промесу, думаю, по барабану. Как игрок он хороший, интеллект высокий. Но за пределами поля… То, что я вижу, – это нечто.

    Пусть суд Нидерландов решает. Ударил брата ножом – это какую голову надо иметь? Если наркотики – то еще интереснее.

    Но вообще все складывается – дать ему гражданство, не выдавать Нидерландам и пусть играет дальше в «Спартаке» – видимо, такой план у клуба», – сказал Овчинников.

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    Источник: «РБ Спорт»

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