Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Смолов продлил контракт с «Динамо»

    «Динамо» объявило о продлении контракта с нападающим Федором Смоловым.

    «Фeдор Михайлович продлил контракт с «Динамо».

    Соглашение было подписано в «Динамо СТОре» в ГУМе на Красной площади. Оно будет действовать до конца сезона-2023/24 с возможностью пролонгации ещe на один сезон»,– сообщила пресс-служба клуба.

    • Смолов впервые оказался в системе «Динамо» в 2006 году.
    • После ухода в 2015 году игрок вернулся в «Динамо» в 2022 году.
    • С командой он дважды брал бронзу РПЛ.

    Фото: телеграм-канал «Динамо».

    Новости по теме
    В «Динамо» объяснили, почему продлили контракт со Смоловым 1
    Смолов назвал причину неудачного сезона «Динамо» 1
    Смолов оценил возможный приход Николича в «Динамо»
    Источник: телеграм-канал «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:31
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1609

      koli4ka 3 минуты назад

      Фэдь, и зачем тебе это надо...?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 