Смолов продлил контракт с «Динамо»

«Динамо» объявило о продлении контракта с нападающим Федором Смоловым.

«Фeдор Михайлович продлил контракт с «Динамо».

Соглашение было подписано в «Динамо СТОре» в ГУМе на Красной площади. Оно будет действовать до конца сезона-2023/24 с возможностью пролонгации ещe на один сезон»,– сообщила пресс-служба клуба.

Смолов впервые оказался в системе «Динамо» в 2006 году.

После ухода в 2015 году игрок вернулся в «Динамо» в 2022 году.

С командой он дважды брал бронзу РПЛ.

Фото: телеграм-канал «Динамо».