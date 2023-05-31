Смолов продлил контракт с «Динамо»

«Динамо» объявило о продлении контракта с нападающим Федором Смоловым.
«Фeдор Михайлович продлил контракт с «Динамо».
Соглашение было подписано в «Динамо СТОре» в ГУМе на Красной площади. Оно будет действовать до конца сезона-2023/24 с возможностью пролонгации ещe на один сезон»,– сообщила пресс-служба клуба.
- Смолов впервые оказался в системе «Динамо» в 2006 году.
- После ухода в 2015 году игрок вернулся в «Динамо» в 2022 году.
- С командой он дважды брал бронзу РПЛ.
Фото: телеграм-канал «Динамо».
Источник: телеграм-канал «Динамо»