Топ-10 самых дорогих клубов мира по версии Forbes

Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира.

В десятку попали шесть английский команд. Самым дорогим клубом мира стал «Реал» – его стоимость оценивается в 6,07 миллиарда долларов.

Топ-10 самых дорогих клубов мира: