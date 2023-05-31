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    Топ-10 самых дорогих клубов мира по версии Forbes

    Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира.

    В десятку попали шесть английский команд. Самым дорогим клубом мира стал «Реал» – его стоимость оценивается в 6,07 миллиарда долларов.

    Топ-10 самых дорогих клубов мира:

    1. «Реал» – 6,07 млрд долларов;
    2. «Манчестер Юнайтед» – 6 млрд;
    3. «Барселона» – 5,51 млрд;
    4. «Ливерпуль» – 5,29 млрд;
    5. «Манчестер Сити» – 4,99 млрд;
    6. «Бавария» – 4,86 млрд;
    7. «ПСЖ» – 4,21 млрд;
    8. «Челси» – 3,1 млрд;
    9. «Тоттенхэм» – 2,8 млрд;
    10. «Арсенал» – 2,26 млрд.

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    Источник: Forbes

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