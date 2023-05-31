Топ-10 самых дорогих клубов мира по версии Forbes

Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира.
В десятку попали шесть английский команд. Самым дорогим клубом мира стал «Реал» – его стоимость оценивается в 6,07 миллиарда долларов.
Топ-10 самых дорогих клубов мира:
- «Реал» – 6,07 млрд долларов;
- «Манчестер Юнайтед» – 6 млрд;
- «Барселона» – 5,51 млрд;
- «Ливерпуль» – 5,29 млрд;
- «Манчестер Сити» – 4,99 млрд;
- «Бавария» – 4,86 млрд;
- «ПСЖ» – 4,21 млрд;
- «Челси» – 3,1 млрд;
- «Тоттенхэм» – 2,8 млрд;
- «Арсенал» – 2,26 млрд.
Источник: Forbes