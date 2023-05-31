В «Балтике» сообщили, каких футболистов подпишут для РПЛ

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин рассказал, как клуб будет усилять состав для РПЛ.

«Знаете, есть игроки, которые профессионально выводят команды в РПЛ и переходят из клуба в клуб под эту задачу, есть те, кто специализируется на задаче не вылететь.

Это не наши варианты. Нам нужны молодые, голодные до успеха. У нас сильный селекционный отдел, спортивный директор, который живeт исключительно интересами команды. Уверен, «Балтике» удастся зажечь новые футбольные звeзды.

Мы сейчас глубоко изучаем рынок Южной Америки. Нам интересны футболисты из Бразилии, Аргентины, Уругвая и других стран. Акцент сделаем на них», – сказал Волженкин.