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    • «Зенит» определился с основным вратарем на следующий сезон: это не Кержаков

    «Зенит» определился с основным вратарем на следующий сезон: это не Кержаков

    «Зенит» выбрал основного вратаря на следующий сезон.

    «Зенит», по моей информации, уже обозначил желание продлить контракт с Кержаковым (без конкретного оффера), как тут возникла пауза.

    Связана она с мыслями взять другого голкипера. Писал про Ломаева, хотя и Овсянников вроде Питеру нравится. Ходят слухи про Агкацева, но Галицкий вряд ли вообще продаст его. Несмотря на сильное желание того же «Ростова».

    Внутри клуба резервы скудны: Васютин не оправдал ожиданий, Одоевским недовольны в тренерском штабе Семака, его хотят отправить в аренду, Москвичев уедет в Нижний Новгород, несмотря на травму.

    Вместе с тем, есть информация про интерес «Зенита» к Адамову. Правда, не все в клубе от этой идеи в восторге. Три года назад Денис уже практически перешел туда, в последний момент сделку отменила Илюхина.

    Жутко любопытно, как будет сейчас: «Зенит» продлит Кержакова и встанет выбор между ним и Гойло (что странно, Никите, по моим данным, уже объявили, что он – номер один), или возьмут в итоге Адамова и поставят на него?» – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

    • Сообщалось, что «Зенит» заплатил «Пари НН» 45 миллионов рублей, чтобы вернуть Гойло.
    • Вратарь провел 11 матчей за «Пари НН» в этом сезоне.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 14:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +21518

      derrik2000 30 минут назад

      Как-то суетливо изложено. АФФтАру сей новости советую с бОльшей ответственностью подходить к изложению материала.

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      Рейтинг: +90

      baden1969 46 минут назад

      А где здесь соответствие заголовка содержанию???
      Новость вообще ни о чем...

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