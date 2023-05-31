«Зенит» определился с основным вратарем на следующий сезон: это не Кержаков

«Зенит» выбрал основного вратаря на следующий сезон.

«Зенит», по моей информации, уже обозначил желание продлить контракт с Кержаковым (без конкретного оффера), как тут возникла пауза.

Связана она с мыслями взять другого голкипера. Писал про Ломаева, хотя и Овсянников вроде Питеру нравится. Ходят слухи про Агкацева, но Галицкий вряд ли вообще продаст его. Несмотря на сильное желание того же «Ростова».

Внутри клуба резервы скудны: Васютин не оправдал ожиданий, Одоевским недовольны в тренерском штабе Семака, его хотят отправить в аренду, Москвичев уедет в Нижний Новгород, несмотря на травму.

Вместе с тем, есть информация про интерес «Зенита» к Адамову. Правда, не все в клубе от этой идеи в восторге. Три года назад Денис уже практически перешел туда, в последний момент сделку отменила Илюхина.

Жутко любопытно, как будет сейчас: «Зенит» продлит Кержакова и встанет выбор между ним и Гойло (что странно, Никите, по моим данным, уже объявили, что он – номер один), или возьмут в итоге Адамова и поставят на него?» – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

Сообщалось, что «Зенит» заплатил «Пари НН» 45 миллионов рублей, чтобы вернуть Гойло.

Вратарь провел 11 матчей за «Пари НН» в этом сезоне.

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