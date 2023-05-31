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    Карпин рассказал, как относится к критике

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своем отношении к критике.

    – Вы не боитесь критики тех, кто говорит о том, что вы продлили контракт со сборной, а по факту она не собирается?

    – Во-первых, критики никогда не боялся, а во-вторых, может быть она еще и полезна, если в ней есть логика и аргументация.

    Если кто-то считает, что непроведение сбора связано с тренерским штабом, а не с политической ситуацией, то он сильно заблуждается.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

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    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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