Карпин рассказал, как относится к критике

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своем отношении к критике.

– Вы не боитесь критики тех, кто говорит о том, что вы продлили контракт со сборной, а по факту она не собирается?

– Во-первых, критики никогда не боялся, а во-вторых, может быть она еще и полезна, если в ней есть логика и аргументация.

Если кто-то считает, что непроведение сбора связано с тренерским штабом, а не с политической ситуацией, то он сильно заблуждается.