Карпин рассказал, как относится к критике

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своем отношении к критике.
– Вы не боитесь критики тех, кто говорит о том, что вы продлили контракт со сборной, а по факту она не собирается?
– Во-первых, критики никогда не боялся, а во-вторых, может быть она еще и полезна, если в ней есть логика и аргументация.
Если кто-то считает, что непроведение сбора связано с тренерским штабом, а не с политической ситуацией, то он сильно заблуждается.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова