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    • Мостовой: «Не хочу тренировать во Второй и Первой лиге – только в РПЛ»

    Мостовой: «Не хочу тренировать во Второй и Первой лиге – только в РПЛ»

    Экс-игрок сборной России Александр Мостовой заявил, что готов начать тренерскую карьеру только в РПЛ.

    • 12 мая экс-футболист «Спартака» подал документы для обучения.
    • Он будет учиться по специальной программе «А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков.
    • Единственный тренерский опыт Мостового – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».

    «Скорее, вижу себя тренером в России. В Испании своих безработных очень много. Команд мало, а желающих много.

    Меня удивляет наша расточительность, когда зовут непонятно кого, а своих по пальцам пересчитать можно. Конечно, я могу найти и в Испании соприкосновения, но сейчас рассматриваю Россию.

    Но не могу сказать, что прямо настраиваюсь на тренерскую деятельность. Я уже не в том возрасте, чтобы ставить какие-то цели и волноваться. Будь мне ещe хотя бы 40 лет, тогда да. Я бы тогда только-только завершил карьеру игрока. А я уже 15 лет, как закончил. Так что отношусь к перспективе спокойно.

    Наверное, не готов начать тренерскую карьеру со Второй или даже Первой лиги. Только Премьер-лига. Не для того я 20 лет играл в футбол. Опять же, мне уже не 30 и даже не 40 лет сейчас», – сказал Мостовой.

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    Источник: «ВсёПроСпорт»

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    30.05.2023 23:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5635

      neim 28 минут назад

      Тули, царь ! Давай сразу в Барселону.
      Гребаный стыд. И это он еще только подал документы на обучение. Представляю, что будет, когда он выучится ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +559

      Жентус 53 минуты назад

      Тебя и в третью то не зовут...
      Уж, радовался бы, а не болтал, если хотя бы середняк первой лиги позовет.

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