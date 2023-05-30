Мостовой: «Не хочу тренировать во Второй и Первой лиге – только в РПЛ»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой заявил, что готов начать тренерскую карьеру только в РПЛ.

12 мая экс-футболист «Спартака» подал документы для обучения.

Он будет учиться по специальной программе «А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков.

Единственный тренерский опыт Мостового – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».

«Скорее, вижу себя тренером в России. В Испании своих безработных очень много. Команд мало, а желающих много.

Меня удивляет наша расточительность, когда зовут непонятно кого, а своих по пальцам пересчитать можно. Конечно, я могу найти и в Испании соприкосновения, но сейчас рассматриваю Россию.

Но не могу сказать, что прямо настраиваюсь на тренерскую деятельность. Я уже не в том возрасте, чтобы ставить какие-то цели и волноваться. Будь мне ещe хотя бы 40 лет, тогда да. Я бы тогда только-только завершил карьеру игрока. А я уже 15 лет, как закончил. Так что отношусь к перспективе спокойно.

Наверное, не готов начать тренерскую карьеру со Второй или даже Первой лиги. Только Премьер-лига. Не для того я 20 лет играл в футбол. Опять же, мне уже не 30 и даже не 40 лет сейчас», – сказал Мостовой.