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  • Мостовой: «Не хочу тренировать во Второй и Первой лиге – только в РПЛ»

Мостовой: «Не хочу тренировать во Второй и Первой лиге – только в РПЛ»

30 мая 2023, 23:59
10

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой заявил, что готов начать тренерскую карьеру только в РПЛ.

  • 12 мая экс-футболист «Спартака» подал документы для обучения.
  • Он будет учиться по специальной программе «А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков.
  • Единственный тренерский опыт Мостового – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».

«Скорее, вижу себя тренером в России. В Испании своих безработных очень много. Команд мало, а желающих много.

Меня удивляет наша расточительность, когда зовут непонятно кого, а своих по пальцам пересчитать можно. Конечно, я могу найти и в Испании соприкосновения, но сейчас рассматриваю Россию.

Но не могу сказать, что прямо настраиваюсь на тренерскую деятельность. Я уже не в том возрасте, чтобы ставить какие-то цели и волноваться. Будь мне ещe хотя бы 40 лет, тогда да. Я бы тогда только-только завершил карьеру игрока. А я уже 15 лет, как закончил. Так что отношусь к перспективе спокойно.

Наверное, не готов начать тренерскую карьеру со Второй или даже Первой лиги. Только Премьер-лига. Не для того я 20 лет играл в футбол. Опять же, мне уже не 30 и даже не 40 лет сейчас», – сказал Мостовой.

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Источник: «ВсёПроСпорт»
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
Комментарии (10)
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Жентус
1685481254
Тебя и в третью то не зовут... Уж, радовался бы, а не болтал, если хотя бы середняк первой лиги позовет.
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neim
1685482802
Тули, царь ! Давай сразу в Барселону. Гребаный стыд. И это он еще только подал документы на обучение. Представляю, что будет, когда он выучится ...
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derrik2000
1685485829
Не, Сань, чё там какая-то РПЛ??? Вон, в Германии "молодых и перспктивных" в Бундеслиге ищут. Если и правда в Гишпании с тренерской работой туго, то давай прямиком к германцам. ) )
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E5
1685498452
А чо так можно было:?
Ответить
jek718875
1685504865
Да дайте же великому тренеру раскрыться!
Ответить
DOCTOR PENALTY
1685512170
"Не хочу быть царицей, хочу быть владычицей морскою"...
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Barmaleushka
1685513301
Ну ничоси ! Корона царская в мозг проросла .
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portero
1685514638
Да чего мелочиться Саша согласится только тренировать гранды, РЕАЛ, МС, БАВАРИЮ, ПСЖ, ну лидеров в том 5 чемпионатах, остальное не Царское Дело....
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Дядя Серёжа
1685520126
Чтобы стать генералом, получи лейтенанта...хотя... Слуцкий даже прапорщиком не был...
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