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Кривохарченко рассказал о влиянии «Зенита» на комментаторов и цензуре на «Матч ТВ»

30 мая 2023, 22:40
28

Бывший комментатор «Матч ТВ» Сергей Кривохарченко рассказал о влиянии «Зенита» на комментаторов федерального телеканала.

«У меня ни разу не было такого, чтобы мне кто-то позвонил и сказал: «Ты сказал что-то не то». На «Матч ТВ» была немного другая история. Поскольку «Матч ТВ» – это «Газпром-Медиа», периодически санкт-петербургский «Зенит» влиял на работу комментаторов. Появлялись какие-то ситуации… Могу про такую ситуацию рассказать.

Мы как-то комментировали матч «Зенита», по-моему, в Лиге чемпионов. Я работал с трибуны, а с бровки работал Тимур Журавель.

И во время репортажа где-то во втором тайме он увидел сценку: один из футболистов «Зенита», недовольный, что его не выпускают на замену, что-то жесткое сказал главному тренеру. И Тимур как классный репортер и классный комментатор, работающий от бровки, задача которого заключается в том, чтобы увидеть, что происходит на скамейке и рассказать об этом, тут же об этом рассказал.

Еще до финального свистка наши непосредственные руководители получили какие-то звонки. И Тимура отстранили от работы на матчах «Зенита» на какое-то время. Вот такие ситуации возникали.

Со мной таких ситуаций не было, но такие ситуации возникали с некоторыми комментаторами. Потому что руководство «Зенита», вплоть до руководства «Газпрома», пристально следило за тем, как комментируются матчи «Зенита» на «Матч ТВ», – сказал Кривохарченко в интервью Илье Азару.

  • Кривохарченко – бывший комментатор «Матч ТВ».
  • Он покинул телеканал в марте 2022 года.
  • Журналист проработал там около 7 лет.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (28)
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Barmaleushka
1685476233
На матче нужно комментировать футбол , а не копаться в "грязном белье" . Твоего "классного" репортёра отстранили , потому как делом нужно заниматься , а не хайповать . Нехрен тут цензуру выдумывать , издобол .
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ziborock
1685476793
Америку не открыл, всем и так известно что Газпром во все футбольные структуры посадил своих людей и отжал себе VAR, дабы Зениту комфортней было!
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ArReal
1685477782
Из того, что я прочитал выше - мое мнение,- Зачем ты, Тимур выносишь с бровки в эфир , то, о чем можно промолчать!что-то можно и фильтровать и понимать...и Зенит здесь не при чем! так про любую команду можно сказать, кто-то матюкался, кто -то пернул..кто то...зачем в эфир выносить
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