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    • «Есть перспективы»: тренер «Ариса» прокомментировал будущее Кокорина

    «Есть перспективы»: тренер «Ариса» прокомментировал будущее Кокорина

    Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский ответил на вопросы о форварде Александре Кокорине.

    – Александра Кокорина после побед мы знаем – веселый, улыбается. А как он себя показал в сложные времена?

    – Ребята Сашу очень уважают. В раздевалке он всегда топ. И на поле все выполнил. Отличные показатели!

    Мы же смотрим объемы, Саша в полном порядке. И, случалось, даже превосходил наших самых скоростных футболистов.

    – Кокорин никогда так не играл: выходит на позиции центрфорварда, но часто смещается в глубину, разводит атаки, кажется, что он свободный художник.

    – Саша для меня игрок центральной оси. Может действовать в полуфланговых коридорах. Но он не фланговый игрок, хотя в предыдущих командах его так использовали.

    Саша нуждается в комфортном расположении на поле. У него первое касание, чувство партнера, оценка игровой ситуации на сумасшедшем уровне. С ним выбегаем в атаку идеально.

    – Что будет в итоге с Кокориным в предстоящем сезоне?

    – Мы выполнили задачу и уже обсуждаем с руководством клуба подготовку к новому сезону. Хотим Сашу удержать. И он сам хочет.

    Есть перспективы. Лига чемпионов. Это интересно всем. Полагаю, мы сможем договориться с «Фиорентиной».

    • «Арис» арендовал Кокорина в августе.
    • Он забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 30 матчах.
    • Команда из Лимассола впервые в истории стала чемпионом Кипра.

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    Источник: «РБ Спорт»

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