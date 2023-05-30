«Есть перспективы»: тренер «Ариса» прокомментировал будущее Кокорина

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский ответил на вопросы о форварде Александре Кокорине.

– Александра Кокорина после побед мы знаем – веселый, улыбается. А как он себя показал в сложные времена?

– Ребята Сашу очень уважают. В раздевалке он всегда топ. И на поле все выполнил. Отличные показатели!

Мы же смотрим объемы, Саша в полном порядке. И, случалось, даже превосходил наших самых скоростных футболистов.

– Кокорин никогда так не играл: выходит на позиции центрфорварда, но часто смещается в глубину, разводит атаки, кажется, что он свободный художник.

– Саша для меня игрок центральной оси. Может действовать в полуфланговых коридорах. Но он не фланговый игрок, хотя в предыдущих командах его так использовали.

Саша нуждается в комфортном расположении на поле. У него первое касание, чувство партнера, оценка игровой ситуации на сумасшедшем уровне. С ним выбегаем в атаку идеально.

– Что будет в итоге с Кокориным в предстоящем сезоне?

– Мы выполнили задачу и уже обсуждаем с руководством клуба подготовку к новому сезону. Хотим Сашу удержать. И он сам хочет.

Есть перспективы. Лига чемпионов. Это интересно всем. Полагаю, мы сможем договориться с «Фиорентиной».