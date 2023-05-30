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    Президент ФИФА Инфантино поздравил Аршавина с 42-летием

    Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил с днем рождения экс-игрока сборной России Андрея Аршавина.

    • Аршавину исполнилось 42 года.
    • В понедельник утром «Арсенал» поздравил его, показав исторический покер на «Энфилде».
    • Спустя 8 часов клуб удалил этот ролик без объяснения причин.

    «Дорогой Андрей, в этот день, 29 мая, я поздравляю тебя с днем рождения.

    Пусть этот особенный день будет наполнен счастьем, давай мы продолжим работать вместе ради будущего прекрасной игры, которая объединяет всех нас.

    Желаю тебе прекрасно провести время со своей семьей, друзьями и любимыми. С нетерпением жду нашей встречи», – говорится в письме Инфантино, адресованном Аршавину.

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    Источник: «Матч ТВ»

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