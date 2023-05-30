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    • Камано близок к уходу из «Локомотива»: его агент требовал 1 миллион за продление контракта

    Камано близок к уходу из «Локомотива»: его агент требовал 1 миллион за продление контракта

    Франсуа Камано, скорее всего, покинет «Локомотив» по окончании сезона.

    В московском клубе посчитали нецелесообразным продление контракта с легионером.

    Зимой стороны могли заключить новое годичное соглашение. Тогда зарплата 27-летнего гвинейца выросла бы с 1,2 до 1,6 миллиона евро.

    Однако в ситуацию вмешался агент футболиста, потребовавший 1 миллион евро за продление контракта без увеличения оклада.

    «Локо» отказался, отложив переговоры до лета, а сейчас в клубе решили просто отпустить Камано в качестве свободного агента.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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