Камано близок к уходу из «Локомотива»: его агент требовал 1 миллион за продление контракта

Франсуа Камано, скорее всего, покинет «Локомотив» по окончании сезона.

В московском клубе посчитали нецелесообразным продление контракта с легионером.

Зимой стороны могли заключить новое годичное соглашение. Тогда зарплата 27-летнего гвинейца выросла бы с 1,2 до 1,6 миллиона евро.

Однако в ситуацию вмешался агент футболиста, потребовавший 1 миллион евро за продление контракта без увеличения оклада.

«Локо» отказался, отложив переговоры до лета, а сейчас в клубе решили просто отпустить Камано в качестве свободного агента.