Стало известно, в каком психологическом состоянии находится Костомаров после 4,5 месяцев в больнице

Появились новые подробности состояния олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

ТАСС пишет, что у фигуриста нет депрессии, хотя «бывают перепады».

«Продолжается подготовка к протезированию – операции на ноги уже проведены, идет стадия заживления.

Что касается рук, то там еще предстоит ряд подготовительных мероприятий и последующее заживление.

О сроках выписки речи даже не идет, поскольку на все это нужно время.

Настроение нормальное, хотя, конечно, бывают перепады – он все-таки уже четыре месяца в больнице. Но никакой депрессии, все нормально», – сообщил источник.