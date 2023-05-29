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    • Стало известно, в каком психологическом состоянии находится Костомаров после 4,5 месяцев в больнице

    Стало известно, в каком психологическом состоянии находится Костомаров после 4,5 месяцев в больнице

    Появились новые подробности состояния олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

    ТАСС пишет, что у фигуриста нет депрессии, хотя «бывают перепады».

    «Продолжается подготовка к протезированию – операции на ноги уже проведены, идет стадия заживления.

    Что касается рук, то там еще предстоит ряд подготовительных мероприятий и последующее заживление.

    О сроках выписки речи даже не идет, поскольку на все это нужно время.

    Настроение нормальное, хотя, конечно, бывают перепады – он все-таки уже четыре месяца в больнице. Но никакой депрессии, все нормально», – сообщил источник.

    • 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
    • Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
    • Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

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    Источник: ТАСС

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