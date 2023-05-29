Боссы «Челси» объяснили назначение Почеттино главным тренером

Владелец «Челси» Тодд Боули и спортивные директора Лоренс Стюарт и Пол Уинстэнли прокомментировали назначение Маурисио Почеттино на пост главного тренера команды.

«Опыт Маурисио, его мастерство, лидерские качества и характер помогут «Челси» двигаться вперед. Он тренер-победитель, который работал на самом высоком уровне во многих ликах. Его дух, тактический подход и стремление к развитию сделали его идеальным кандидатом.

Мы рады, что Маурисио присоединится к «Челси». Он – тренер мирового класса с выдающимся послужным списком. Мы все с нетерпением ждeм его прихода», – говорится в заявлении боссов клуба.