Президент «Наполи» подтвердил уход Спаллетти по окончании сезона

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис подтвердил, что главный тренер Лучано Спаллетти уйдет из клуба по окончании сезона.
«Спаллетти сказал мне, что хочет взять годовой отпуск. Мог ли я ему отказать? Он многое дал нашему клубу. Я благодарен ему за работу.
Он пришeл ко мне и сказал, что отдал все свои силы, что круг замкнулся», – сказал Де Лаурентис.
- Сообщалось, что «Наполи» возглавит Джан Пьеро Гасперини.
- Команда в этом сезоне выиграла Серию А впервые за 33 года.
Источник: твиттер Фабрицио Романо