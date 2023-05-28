Хаджи назвал игрока, которого выгнал бы из «Спартака»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи дал комментарий по итогам матча 29-го тура РПЛ между москвичами и «Пари НН» (0:0).

«Спартак» самолично отдаeт второе место? Всe может вернуться в последнем туре. Возможно, повторится такая же история: например, ЦСКА проиграет «Ростову». Правда, в таком клипе у команды Карпина появится возможность обогнать «Спартак». Не хотелось бы этого.

В конце игры с «Пари НН» был чистой воды навал, но забивать было некому. Шамара Николсона я бы давно выгнал из команды: два момента не реализовал – как так можно? Зачем ты животом бьeшь, зачем пяткой? Проще надо играть. Футбол – простая игра: получил, отдал, открылся. Там пустые ворота – надо забивать. Зачем играть пяткой? И ещe грудью – головой бей! Все нервы вымотал.

Игра закончилась: и ругать не хочется, и хвалить не за что. Просто обидно: «Спартак» сильнее и должен был выигрывать «Пари НН». Тем более надо было. Но этим футбол и интересен – болельщики любят его за непредсказуемость», – сказал Хаджи.