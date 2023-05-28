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    Хаджи назвал игрока, которого выгнал бы из «Спартака»

    Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи дал комментарий по итогам матча 29-го тура РПЛ между москвичами и «Пари НН» (0:0).

    «Спартак» самолично отдаeт второе место? Всe может вернуться в последнем туре. Возможно, повторится такая же история: например, ЦСКА проиграет «Ростову». Правда, в таком клипе у команды Карпина появится возможность обогнать «Спартак». Не хотелось бы этого.

    В конце игры с «Пари НН» был чистой воды навал, но забивать было некому. Шамара Николсона я бы давно выгнал из команды: два момента не реализовал – как так можно? Зачем ты животом бьeшь, зачем пяткой? Проще надо играть. Футбол – простая игра: получил, отдал, открылся. Там пустые ворота – надо забивать. Зачем играть пяткой? И ещe грудью – головой бей! Все нервы вымотал.

    Игра закончилась: и ругать не хочется, и хвалить не за что. Просто обидно: «Спартак» сильнее и должен был выигрывать «Пари НН». Тем более надо было. Но этим футбол и интересен – болельщики любят его за непредсказуемость», – сказал Хаджи.

    • «Спартак» перед последним туром идет на 3-м месте.
    • Шамар в команде с 2021 года.
    • Им интересуются азиатские клубы.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии25
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      Рейтинг: +1905

      ScarlettOgusania 8 минут назад

      Что футбол простая игра говорил ещё Линнекер лет 20 назад, но не про Спартак) когда начали дербанить КС и приглашать оттуда пол-состава, было понятно, что к хорошему это не приведет, команду насыщали игроками, не знающими вкуса побед - и с трофеями над головой, а теперь нужно думать, куда трудоустроить Пруцева, Зину, Хлусевича - деградируют "игрочишки"(((

      0
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      Рейтинг: +20016

      Cleaner 15 минут назад

      Скоро у ГАРДЕРОБЩИКОВ Спартака интервью брать станут...)))

      0
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      Рейтинг: +87

      baden1969 1 час назад

      Первый, кого нужно гнать - Соболев! Из-за своего хамского поведения и несдержанности остаток сезона пропускает, подвел команду, а мог бы помочь в оставшихся играх.
      И при этом я не болею за Спартак.

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      Рейтинг: +108

      vaisboston > baden1969 1 час назад

      Себя выгони дятел )))

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      Рейтинг: +87

      baden1969 > vaisboston 1 час назад

      Как правда действует...)))
      А что? Соболь сейчас сильно помогает команде???

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      Рейтинг: +18473

      paracetamol > baden1969 50 минут назад

      Вот не было Соболя, так и упасть никто в чужой штрафной толком не мог, чтобы пен заработать. Зобнин попытался, но уж очень топорно, чуть желтую не получил. Ценный, очень ценный игрок дельфин, без его талантливых симуляций половины побед рыл не было бы!

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      Рейтинг: +34576

      VVM1964 > VVM1964 29 минут назад

      Посмотри статистику..., да и просто игры Спартака.

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      Рейтинг: +34576

      VVM1964 1 час назад

      Ну, конечно Шамар не блистал, но вот по тем моментам - когда бил "животом" (а на мой взгляд грудью), другого варианта не было - так пришла передача... Что же касаемо пятки - ну там вообще, если бы удалось - был бы как минимум гол тура... Не берусь судить - мало игрового времени. Нужен был Соболев на последние матчи - именно на него рассчитывала команда и тренер как центр форварда...(((

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      Рейтинг: +14895

      Алексей З 1 час назад

      Ну не только Николсона надо гнать, там есть люди на 3м пас точный дать не могут , по воротам вообще бить не умеют.
      Если команда собирается за что-то бороться , то гнать надо 6-7 человек смело.

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      Рейтинг: +34576

      VVM1964 > Алексей З 1 час назад

      Это ОЧЕНЬ смело, но не реально, а вот 3-4 кандидата на это - железобетонно !!!

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      Рейтинг: +20016

      Cleaner > Cleaner 11 минут назад

      Всю команду разогнать, а клуб Спартак - расформировать!!!

      ПС: Да шучу я, шучу. Нужен Спартак российскому футболу! Если Спартака не будет, над кем тогда все мы РЖАТЬ то будем?...)))

      0
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      Рейтинг: +21507

      derrik2000 1 час назад

      Там кроме Шамара можно дать пинка процентам 90 игроков. А Шамар, кстати, если брать весь чемпионат, довольно таки молодец. Не лидер атак, конечно, но вполне себе. И еще прибавить должен.

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      Рейтинг: +18473

      paracetamol 1 час назад

      Да там еще пяток выгнать бы не мешало!

      1
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      Рейтинг: +21507

      derrik2000 > paracetamol 1 час назад

      Добрый ты, однако. ))
      Я бы человек восемь убрал.

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      Рейтинг: +34576

      VVM1964 > derrik2000 1 час назад

      Ты бы и в ФНЛ Спартак убрал, ну так -в "воспитательных целях" !!! (((

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      Рейтинг: +21507

      derrik2000 > VVM1964 1 час назад

      Соси, прихлопывай и притопывай. Тебе же заремка говорила, что федуненок так любит.)))

      0
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      Рейтинг: +108

      vaisboston > derrik2000 56 минут назад

      Мдяяя...Вроде и не пацан уже, а такие слова от тебя...Или это старческий маразм уже ?

      1
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      Рейтинг: +21507

      derrik2000 > vaisboston 54 минуты назад

      А тебе, как говорил служивший со мной в армии узбек, акооуя нужно???

      0
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      Рейтинг: +34576

      VVM1964 > VVM1964 34 минуты назад

      Это мнение со стороны - НЕ ПРЕДВЗЯТОЕ !!! Адекватный человек взял бы на заметку, для размышления...

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      Рейтинг: +108

      vaisboston > derrik2000 33 минуты назад

      Я и говорю---Обычно со старостью приходит мудрость...К тебе старость одна пришла.И это печально.

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      Рейтинг: +34576

      VVM1964 > vaisboston 30 минут назад

      Для того что бы со старостью пришла мудрость, надо учиться, думать, воспринимать критику,... ну просто - шевелить извилинами !!! ...

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      Рейтинг: +108

      vaisboston > VVM1964 23 минуты назад

      Видно что derrik2000 не старался учиться, думать,...Деградация у него...Ну и куй с ним .

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      Рейтинг: +20016

      Cleaner > VVM1964 9 минут назад

      В Пердив Спартак сам себя уберет. В САМОВОСПИТАТЕЛЬНЫХ целях! Ржу потихонечку...)))

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      Рейтинг: +108

      vaisboston > vaisboston 4 минуты назад

      Ржи..Гривой помаши.Копытом постучи

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      Рейтинг: +21507

      derrik2000 > vaisboston 16 секунд назад

      Пиши четко и большими буквами
      СЛАВА УКРАИНЕ В СОСТАВЕ РОССИИ!!!
      Тогда пойму, что ты неципсота х у ева

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