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Хаджи назвал игрока, которого выгнал бы из «Спартака»

28 мая 2023, 21:01
28

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи дал комментарий по итогам матча 29-го тура РПЛ между москвичами и «Пари НН» (0:0).

«Спартак» самолично отдаeт второе место? Всe может вернуться в последнем туре. Возможно, повторится такая же история: например, ЦСКА проиграет «Ростову». Правда, в таком клипе у команды Карпина появится возможность обогнать «Спартак». Не хотелось бы этого.

В конце игры с «Пари НН» был чистой воды навал, но забивать было некому. Шамара Николсона я бы давно выгнал из команды: два момента не реализовал – как так можно? Зачем ты животом бьeшь, зачем пяткой? Проще надо играть. Футбол – простая игра: получил, отдал, открылся. Там пустые ворота – надо забивать. Зачем играть пяткой? И ещe грудью – головой бей! Все нервы вымотал.

Игра закончилась: и ругать не хочется, и хвалить не за что. Просто обидно: «Спартак» сильнее и должен был выигрывать «Пари НН». Тем более надо было. Но этим футбол и интересен – болельщики любят его за непредсказуемость», – сказал Хаджи.

  • «Спартак» перед последним туром идет на 3-м месте.
  • Шамар в команде с 2021 года.
  • Им интересуются азиатские клубы.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Николсон Шамар
Комментарии (28)
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paracetamol
1685297285
Да там еще пяток выгнать бы не мешало!
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derrik2000
1685297438
Там кроме Шамара можно дать пинка процентам 90 игроков. А Шамар, кстати, если брать весь чемпионат, довольно таки молодец. Не лидер атак, конечно, но вполне себе. И еще прибавить должен.
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VVM1964
1685299003
Ну, конечно Шамар не блистал, но вот по тем моментам - когда бил "животом" (а на мой взгляд грудью), другого варианта не было - так пришла передача... Что же касаемо пятки - ну там вообще, если бы удалось - был бы как минимум гол тура... Не берусь судить - мало игрового времени. Нужен был Соболев на последние матчи - именно на него рассчитывала команда и тренер как центр форварда...(((
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baden1969
1685299023
Первый, кого нужно гнать - Соболев! Из-за своего хамского поведения и несдержанности остаток сезона пропускает, подвел команду, а мог бы помочь в оставшихся играх. И при этом я не болею за Спартак.
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ScarlettOgusania
1685303447
Что футбол простая игра говорил ещё Линнекер лет 20 назад, но не про Спартак) когда начали дербанить КС и приглашать оттуда пол-состава, было понятно, что к хорошему это не приведет, команду насыщали игроками, не знающими вкуса побед - и с трофеями над головой, а теперь нужно думать, куда трудоустроить Пруцева, Зину, Хлусевича - деградируют "игрочишки"(((
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FCSpartakM
1685304067
Больше всего бесит даже не результат, а вот такое нытье. Понятное дело, что сегодня тупо не летело, как и многие матчи этой весны.
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Ghork
1685308819
Спартаг он и в Африке Спартака
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Ghork
1685308876
Спартаг он и в Африке Спартаг.....
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