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    • Самая горячая болельщица ЧМ-2022 оставила послание на русском языке

    Самая горячая болельщица ЧМ-2022 оставила послание на русском языке

    Ивана Кнолль, знаменитая болельщица сборной Хорватии на чемпионате мира-2022, привлекла внимание записью в социальной сети на русском языке.

    Кнолль выложила сторис, где в онлайн-переводчик вписана фраза: «Но ты была тем, кто давал ему свет». После публикации подписчики хорватки стали предполагать, что же она означает и кому (от кого) предназначалась.

    • Кнолль стала известна благодаря чемпионату мира в Катаре. Она посетила все матчи хорватов на турнире.
    • Ивану прозвали самой горячей болельщицей ЧМ-2022.
    • После ЧМ она посещала матч «ПСЖ».

    Cкриншот социалных сетей Иваны Кнолль. Фото: www.imago-images.de, firo Sportphoto/Global Look Press

    Самая горячая болельщица ЧМ-2022 выложила сексуальные фото в бежевом боди

    Самая горячая болельщица ЧМ-2022 выложила фото без лифчика

    Самая горячая болельщица ЧМ-2022 Ивана Кнолль поздравила всех с 8 марта, опубликовав видео в прозрачном белье

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    Источник: «Бомбардир»

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