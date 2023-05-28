Самая горячая болельщица ЧМ-2022 оставила послание на русском языке

Ивана Кнолль, знаменитая болельщица сборной Хорватии на чемпионате мира-2022, привлекла внимание записью в социальной сети на русском языке.
Кнолль выложила сторис, где в онлайн-переводчик вписана фраза: «Но ты была тем, кто давал ему свет». После публикации подписчики хорватки стали предполагать, что же она означает и кому (от кого) предназначалась.
- Кнолль стала известна благодаря чемпионату мира в Катаре. Она посетила все матчи хорватов на турнире.
- Ивану прозвали самой горячей болельщицей ЧМ-2022.
- После ЧМ она посещала матч «ПСЖ».
Cкриншот социалных сетей Иваны Кнолль. Фото: www.imago-images.de, firo Sportphoto/Global Look Press
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Источник: «Бомбардир»