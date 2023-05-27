Британская модель преследовала трех футболистов АПЛ: вот ее фото

В английской Премьер-лиге произошел скандал с участием трех игроков.

Бен Чилвел и Мэйсон Маунт из «Челси», а также Билли Гилмор из «Брайтона» пожаловались на преследования со стороны модели.

Навязчивой красоткой оказалась Орла Мелисса Слоан, у которой был краткосрочный роман с Маунтом.

Полузащитник решил прекратить отношения с моделью, но она была против и стала терроризировать футболиста «Челси».

Также досталось друзьям Маунта – Чилвелу и Гилмору. Им пришлось обратиться в полицию.

Сейчас идет судебный процесс. Орла признала свою вину и ждет вердикта суда, который ожидается 20 июня.

Фото: соцсети Орлы Мелиссы Слоан