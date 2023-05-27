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    • Британская модель преследовала трех футболистов АПЛ: вот ее фото

    Британская модель преследовала трех футболистов АПЛ: вот ее фото

    В английской Премьер-лиге произошел скандал с участием трех игроков.

    Бен Чилвел и Мэйсон Маунт из «Челси», а также Билли Гилмор из «Брайтона» пожаловались на преследования со стороны модели.

    Навязчивой красоткой оказалась Орла Мелисса Слоан, у которой был краткосрочный роман с Маунтом.

    Полузащитник решил прекратить отношения с моделью, но она была против и стала терроризировать футболиста «Челси».

    Также досталось друзьям Маунта – Чилвелу и Гилмору. Им пришлось обратиться в полицию.

    Сейчас идет судебный процесс. Орла признала свою вину и ждет вердикта суда, который ожидается 20 июня.

    Фото: соцсети Орлы Мелиссы Слоан

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 16:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2212

      jek718875 39 минут назад

      У меня на такую, даже бы не шевельнулся

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      Ответить
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      Рейтинг: +14525

      Skull_Boy 1 час назад

      Мужики пошли на баб жалуются в полицию, которая сама к ним в кроватку идет, пи_доры вы ребята

      0
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      Рейтинг: +17572

      Garrincha58 > Skull_Boy 58 минут назад

      они там все такие мужики ли?

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      Рейтинг: +4215

      Ziklop > Skull_Boy 26 минут назад

      что теперь всякую шлюху ублажать и денег ей немеренно платить, это она хотела их поиметь и обуть на бабло.
      послали правильно и сделали, можно было в бордель продать, как вариант.

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