Британская модель преследовала трех футболистов АПЛ: вот ее фото

В английской Премьер-лиге произошел скандал с участием трех игроков.
Бен Чилвел и Мэйсон Маунт из «Челси», а также Билли Гилмор из «Брайтона» пожаловались на преследования со стороны модели.
Навязчивой красоткой оказалась Орла Мелисса Слоан, у которой был краткосрочный роман с Маунтом.
Полузащитник решил прекратить отношения с моделью, но она была против и стала терроризировать футболиста «Челси».
Также досталось друзьям Маунта – Чилвелу и Гилмору. Им пришлось обратиться в полицию.
Сейчас идет судебный процесс. Орла признала свою вину и ждет вердикта суда, который ожидается 20 июня.
Фото: соцсети Орлы Мелиссы Слоан
Источник: «Бомбардир»