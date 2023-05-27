Моуринью готов продлить контракт с «Ромой», но при одном условии

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью назвал клубу условие для продления контракта.
Португалец готов заключить новое соглашение, если команда пробьется в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.
60-летний специалист сообщил руководству римлян, что останется в случае возвращения в главный еврокубок.
- Действующий контракт истекает в 2024 году.
- Моуринью хочет переманить «ПСЖ».
- «Рома» при этом тренере выиграла Лигу конференций в прошлом сезоне и примет участие в финале Лиги Европы 31 мая.
Источник: Roma Press