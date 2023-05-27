Быстров определил самый главный матч в истории «Краснодара»

Владимир Быстров считает Суперфинал Fonbet Кубка России-2022/23 самым главным матчем в истории «Краснодара».

«Для «Краснодара» самый главный матч в истории клуба будет 11 июня против ЦСКА в «Лужниках».

Если меня руководство клуба позовет посмотреть игру на стадион, то даже оформлю карту болельщика.

Именно матч с ЦСКА будет самым важным. «Краснодар» – это команда, где есть великолепная академия, самый лучший стадион. Видел все своими глазами и могу трезво оценивать», – сказал Быстров.