Быстров определил самый главный матч в истории «Краснодара»

На финале кубка фан айди будет ? Если да то это ж о п а
Владимир Быстров считает Суперфинал Fonbet Кубка России-2022/23 самым главным матчем в истории «Краснодара».
«Для «Краснодара» самый главный матч в истории клуба будет 11 июня против ЦСКА в «Лужниках».
Если меня руководство клуба позовет посмотреть игру на стадион, то даже оформлю карту болельщика.
Именно матч с ЦСКА будет самым важным. «Краснодар» – это команда, где есть великолепная академия, самый лучший стадион. Видел все своими глазами и могу трезво оценивать», – сказал Быстров.
- «Краснодар» основан в 2008 году.
- У команды пока нет выигранных трофеев.
- В РПЛ они идут на 6-м месте.