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    • Быстров определил самый главный матч в истории «Краснодара»

    Быстров определил самый главный матч в истории «Краснодара»

    Владимир Быстров считает Суперфинал Fonbet Кубка России-2022/23 самым главным матчем в истории «Краснодара».

    «Для «Краснодара» самый главный матч в истории клуба будет 11 июня против ЦСКА в «Лужниках».

    Если меня руководство клуба позовет посмотреть игру на стадион, то даже оформлю карту болельщика.

    Именно матч с ЦСКА будет самым важным. «Краснодар» – это команда, где есть великолепная академия, самый лучший стадион. Видел все своими глазами и могу трезво оценивать», – сказал Быстров.

    • «Краснодар» основан в 2008 году.
    • У команды пока нет выигранных трофеев.
    • В РПЛ они идут на 6-м месте.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +200

      Александр.Т. 3 часа назад

      На финале кубка фан айди будет ? Если да то это ж о п а

      0
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      Рейтинг: +1955

      Suvorov51 > Александр.Т. 39 минут назад

      Не знаю, но мне товарищь уже купил билет, сектор С18 ряд, а как там и что не знаю, я тоже не знаю как я буду проходить

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