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Орещук ответил, было ли агентское лобби в сборной России при Черчесове

27 мая 2023, 12:24

Футбольный агент Роман Орещук отверг обвинения в адрес экс-тренера сборной России Станислава Черчесова по поводу искусственного завышения стоимости игроков.

– Насколько, по вашему мнению, правомерны резкие обвинения последних составов сборной России в агентском влиянии? Якобы, через вызов в сборную задирают ценник на игроков?

– А что, оно было? Я знаю Станислава Саламовича Черчесова. Вся грязь, которая лилась, льeтся и будет литься, никакого отношения к сборной не имеет.

Мы помогали ему трудоустраиваться в «Легию», работали вместе с ним и ни копейки не заработали, а просто помогали человеку. И ни одного моего футболиста в сборной не играло, хотя на тот момент у меня были игроки, которые могли претендовать на вызов.

Я ни разу не попросил хотя бы вызвать футболиста на сбор. Я дружил и буду дружить с Семаком, Радимовым, Хохловым. И ни один мой футболист не был взят из-за наших отношений.

Хочет тренер – окей, не хочет – не возьмут его. Нужно делить личное и работу. В сборную даже на сборы должны ехать сильнейшие на данный момент.

При Черчесове никакого агентского лобби не было. С Карпиным я не работал, знаю его как хорошего мужчину. Может, он так видит футбол. Ему работать и отвечать за результат.

  • Черчесов возглавлял сборную с 2016 по 2021 год.
  • При нем россияне дошли до 1/4 финала домашнего ЧМ-2018.
  • Были подозрения, что в команду вызываются футболисты, связанные с Аланом Агузаровым, который также представлял интересы Черчесова.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
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