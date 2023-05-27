Слуцкий может оказаться в Турции или на Кипре, Овечкин назвал Дзюбу «слабеньким» и другие новости

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«Ваше говно в нашем огороде лишь удобрение»: новая девушка Сафонова обратилась к хейтерам игрока.

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«А чего с ним толкаться? Он слабенький»: Овечкин и Смолов обсудили Дзюбу.

Инсайд из Саудовской Аравии: Месси, Ди Мария, Бускетс перейдут в «Аль-Хиляль».

Уткин высмеял слова гендиректора «Зенита» о конкурентоспособности в Лиге чемпионов.

CAS не считает дискриминацией отстранение российских клубов от еврокубков.