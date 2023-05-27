Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Девушку экс-игрока «Барсы» раскритиковали за обнаженное фото с заклеенным соском

Девушку экс-игрока «Барсы» раскритиковали за обнаженное фото с заклеенным соском

27 мая 2023, 00:20
8

Джессика Гойкоэчеа, девушка защитника «Трабзонспора» Марка Бартры, выложила откровенное фото в социальной сети. Она сделала кадр в дверном проеме без одежды, заклеив сосок пластырем.

Таким фото Гойкоэчеа сообщила об открытии собственной линейки купальников.

Не все подписчики оценили фото Джессики. Некоторые писали:

«Где ваш купальник?»;

«Бедная, денег нет даже на одежду».

  • Бартра ранее играл за «Барселону», «Бетис», дортмундскую «Боруссию».

Успейте использовать бонус в 17000₽ перед главным матчем года!

Фото: социальные сети Джессики Гойкоэчеа и Марка Бартры

Еще по теме:
Суперкомпьютер спрогнозировал следующего победителя Лиги чемпионов 3
Жезус выбрал игровой номер в «Барселоне»
Стало известно, кто сорвал переход Родри в «Реал» 1
Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Испания. Примера Трабзонспор Барселона Бартра Марк
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
somn
1685126045
Кощунство какое!
Ответить
russkiisergei
1685134616
шлю....
Ответить
ololoshaOLOLOEV
1685146920
У авторов роли поделены, один про Зарему, второй про Дзюбу, остальные про полу голых телок постят)
Ответить
Дядя Серёжа
1685157887
Поди часто её клеят
Ответить
заткнитемнерот
1685161230
Может у неё там мозоль натерся, а вы сразу осуждать
Ответить
serglider
1685162895
Жалкое зрелище!
Ответить
Axe111
1685178726
Ору
Ответить
ArReal
1685180109
Я бы не разбрасывался словом девушка в данном случае! обычная шалава
Ответить
Главные новости
Соболев составил символическую сборную «Зенита», в нападении Аршавин, Дзюба и Халк
01:12
Слуцкий жестко прошелся по игрокам «Спартака»
01:07
Лапочкин назвал ошибочным пенальти ЦСКА в ворота «Зенита»
00:55
1
Европейский клуб готов предложить 7-8 миллионов за вратаря сборной России
00:48
Бубнов – о Тюкавине: «Я бы ему ноги оторвал за такой жест»
00:24
1
Слуцкий ответил на претензии, что он продвигает Дзюбу
Вчера, 23:57
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:41
12
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку»
Вчера, 23:31
7
Гурцкая в деталях рассказал, почему Головин отказал «Зениту»
Вчера, 23:09
4
Мнение Генича о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 22:41
2
Все новости
Все новости
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
Вчера, 19:38
3
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
6 сентября
2
Агент раскрыл, что Батракову пообещали в «Галатасарае»
5 сентября
1
ВидеоБатраков последним из игроков «Галатасарая» покидал поле после дерби – он долго благодарил болельщиков
5 сентября
6
Григорян отреагировал на дебют Батракова в стартовом составе «Галатасарая»
5 сентября
1
«Зенит» объявил об уходе 7-миллионного легионера
5 сентября
5
Экс-защитник ЦСКА Бекао согласился вернуться в РПЛ
5 сентября
2
Тренер «Галатасарая» ответил, почему Батраков вышел в старте на стамбульское дерби
5 сентября
1
Семин объяснил, почему Батраков заиграет в «Галатасарае»
5 сентября
Реакция Мостового на дебют Батракова в стартовом составе «Галатасарая»
4 сентября
1
Статистика Батракова в первом матче за «Галатасарай» в стартовом составе
4 сентября
Суперлига. «Галатасарай» вырвал победу в стамбульском дерби, дважды забив после замены Батракова
4 сентября
2
ФотоБатраков – в старте «Галатасарая» на стамбульское дерби
4 сентября
7
Защитник «Зенита» уходит в 12-ю команду Турции
4 сентября
14
Губерниев назвал главный трансфер лета в РПЛ
4 сентября
2
Фото«Галатасарай» анонсировал матч с помощью изображения Батракова
4 сентября
1
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
3 сентября
9
Агент Мусаева высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА
3 сентября
5
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
2 сентября
1
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
2 сентября
9
Батраков получил важное предупреждение
1 сентября
1
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
1 сентября
4
Семин определил главный козырь Батракова
31 августа
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
31 августа
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
31 августа
1
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
30 августа
5
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
30 августа
2
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
30 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+