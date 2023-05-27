Девушку экс-игрока «Барсы» раскритиковали за обнаженное фото с заклеенным соском

Джессика Гойкоэчеа, девушка защитника «Трабзонспора» Марка Бартры, выложила откровенное фото в социальной сети. Она сделала кадр в дверном проеме без одежды, заклеив сосок пластырем.
Таким фото Гойкоэчеа сообщила об открытии собственной линейки купальников.
Не все подписчики оценили фото Джессики. Некоторые писали:
«Где ваш купальник?»;
«Бедная, денег нет даже на одежду».
- Бартра ранее играл за «Барселону», «Бетис», дортмундскую «Боруссию».
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Фото: социальные сети Джессики Гойкоэчеа и Марка Бартры
Источник: «Бомбардир»