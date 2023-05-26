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    • Девушку экс-игрока «Барсы» раскритиковали за обнаженное фото с заклеенным соском

    Девушку экс-игрока «Барсы» раскритиковали за обнаженное фото с заклеенным соском

    Джессика Гойкоэчеа, девушка защитника «Трабзонспора» Марка Бартры, выложила откровенное фото в социальной сети. Она сделала кадр в дверном проеме без одежды, заклеив сосок пластырем.

    Таким фото Гойкоэчеа сообщила об открытии собственной линейки купальников.

    Не все подписчики оценили фото Джессики. Некоторые писали:

    «Где ваш купальник?»;

    «Бедная, денег нет даже на одежду».

    • Бартра ранее играл за «Барселону», «Бетис», дортмундскую «Боруссию».

    Фото: социальные сети Джессики Гойкоэчеа и Марка Бартры

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +695

      somn 47 минут назад

      Кощунство какое!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +68

      vaisboston 1 час назад

      Правильно её критикуют.Не надо соски засклеивать.

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