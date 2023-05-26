Третий бомбардир сезона АПЛ болен лудоманией

Нападающий «Брентфорда» Айван Тони прошел обследование у психиатра.

Специалист пришел к выводу, что 27-летний футболист болен лудоманией, то есть у него патологическая склонность к азартным играм.

Ранее Футбольная ассоциации Англии отстранила Тони на восемь месяцев за нарушение регламента о ставках.

Выяснилось, что дисквалификация форварда могла быть 15-месячной, но ее сократили из-за признания вины и психиатрического диагноза.