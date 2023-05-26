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    Третий бомбардир сезона АПЛ болен лудоманией

    Нападающий «Брентфорда» Айван Тони прошел обследование у психиатра.

    Специалист пришел к выводу, что 27-летний футболист болен лудоманией, то есть у него патологическая склонность к азартным играм.

    Ранее Футбольная ассоциации Англии отстранила Тони на восемь месяцев за нарушение регламента о ставках.

    Выяснилось, что дисквалификация форварда могла быть 15-месячной, но ее сократили из-за признания вины и психиатрического диагноза.

    • Тони забил 20 голов в 33 матчах этого сезона АПЛ.
    • Он идет на 3-м месте в списке лучших бомбардиров лиги, уступая только Гарри Кейну (28) и Эрлингу Холанду (36).

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    Источник: Sky Sports

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2486

      моэм 36 минут назад

      Всех игромано - болезни можно назвать МУДОмания , а этих мудаками, а то получается лудоман...одного спросили кто он , сказал клабмэн , звучит . а на деле оказалось бездельник шатающийся по ночным клубам ....никчёмное чмо .

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