Третий бомбардир сезона АПЛ болен лудоманией

Нападающий «Брентфорда» Айван Тони прошел обследование у психиатра.
Специалист пришел к выводу, что 27-летний футболист болен лудоманией, то есть у него патологическая склонность к азартным играм.
Ранее Футбольная ассоциации Англии отстранила Тони на восемь месяцев за нарушение регламента о ставках.
Выяснилось, что дисквалификация форварда могла быть 15-месячной, но ее сократили из-за признания вины и психиатрического диагноза.
- Тони забил 20 голов в 33 матчах этого сезона АПЛ.
- Он идет на 3-м месте в списке лучших бомбардиров лиги, уступая только Гарри Кейну (28) и Эрлингу Холанду (36).
Источник: Sky Sports